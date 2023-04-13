https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/sud-vynes-prigovor-v-otnoshenii-obvinyaemykh-v-napadenii-na-ofis-amra-banka-1045241905.html

Суд вынес приговор в отношении обвиняемых в нападении на офис "Амра Банка"

Суд вынес приговор в отношении обвиняемых в нападении на офис "Амра Банка"

Ограбление филиала "Амра-Банка" в Сухуме произошло 10 марта 2021 года, преступники завладели крупной суммой и скрылись. 13.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-13T12:37+0300

2023-04-13T12:37+0300

2023-04-13T12:44+0300

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СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Сухумский городской суд вынес приговор в отношении шестерых граждан Абхазии, обвиняемых в разбойном нападении на офис "Амра-Банка". Об этом сообщает пресс-служба суда.Бутба, Возба, Квициния, Цвинария и Эюпов признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 159 и части 2 статьи 217 Уголовного кодекса – незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении и ношении оружия группой лиц по предварительному сговору и разбое, совершенном в целях завладения имуществом в особо крупном размере.Кроме того, Алхас Квициния и Алиас Цвинария признаны виновными в незаконном приобретении, хранении, перевозке наркотических средств, психотропных веществ или их аналоговАртур Гвинджия признан виновным в соответствии со статьей 318 Уголовного кодекса – в укрывательстве преступления.Согласно решению суда, Астамур Бутба и Валерян Эюпов будут отбывать 12-летнее заключение в колонии строгого режима, их имущество будет конфисковано.Алхас Квициния и Алиас Цвинария получили наказание в виде 13 лет колонии строгого режима с конфискацией имущества, Вадим Возба – 13 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима с конфискацией имущества. Артуру Гвинджия суд назначил наказание в виде года и шести месяцев в колонии общего режима.10 марта 2021 года люди в масках совершили вооруженное нападение на сотрудников банка, завладев денежными средствами в размере 1 021 156 рублей.Между сотрудником охраны и нападавшими произошла перестрелка, после чего последние скрылись на автомобиле Ford Galaxy. Позже машина была обнаружена горящей на улице Армейской в Сухуме.Потерпевшими по уголовному делу признаны семеро граждан, общая сумма заявленного гражданского иска составляет 1,06 миллиона рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/delo-o-razboynom-napadenii-na-ofis-amra-banka-napravleno-v-sud-1038920060.html

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