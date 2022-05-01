https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/delo-o-razboynom-napadenii-na-ofis-amra-banka-napravleno-v-sud-1038920060.html
Дело о разбойном нападении на офис "Амра-банка" направлено в суд
Дело о разбойном нападении на офис "Амра-банка" направлено в суд
В марте прошлого года группа вооруженных людей в масках ворвалась в офис "Амра-банка", похитила крупную сумму денег и скрылась. 01.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-01T17:38+0300
2022-05-01T17:38+0300
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СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Следственный отдел УВД по городу Сухум окончил производство и направил в суд с обвинительным заключением уголовное дело по факту разбойного нападения на офис "Амра-Банка", произошедшего в марте прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Астамур Бутба, Алхас Квициния, Валерян Эюпов, Алиас Цвинария и Вадим Возба обвиняются в совершении разбоя - вооруженного нападения с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни.Последним также вменяется незаконное приобретение, хранение, ношение, а также перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору.Также гражданин Цвинария обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта, а Алхас Квициния - в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ без цели сбыта. Еще один обвиняемый, Артур Гвинджия, по версии следствия, был пособником при совершении преступления, предоставив сообщникам средства для совершения разбойного нападения, а также оказав им помощь при перевозке оружия.Между охранником банка и нападавшими завязалась перестрелка, после чего они скрылись на автомобиле, который позже сожгли.По заявлению МВД, все обстоятельства преступления, степень участия и роли фигурантов уголовного дела были установлены в ходе предварительного следствия. Доказательная база, собранная следователями, очень обширна - она содержит протоколы осмотра места происшествия, видеозаписи с камер наружного наблюдения, заключения судебной экспертизы и другие документы, подтверждающие вину обвиняемых.Потерпевшими по уголовному делу признаны семеро граждан, общая сумма заявленного гражданского иска составляет 1,06 миллиона рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220430/sotrudniki-mvd-abkhazii-zaderzhali-zhitelya-duripsha-nakhodyaschegosya-v-rozyske-1038904353.html
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Дело о разбойном нападении на офис "Амра-банка" направлено в суд
17:38 01.05.2022 (обновлено: 17:42 01.05.2022)
В марте прошлого года группа вооруженных людей в масках ворвалась в офис "Амра-банка", похитила крупную сумму денег и скрылась.
СУХУМ, 1 мая - Sputnik.
Следственный отдел УВД по городу Сухум окончил производство и направил в суд с обвинительным заключением уголовное дело по факту разбойного нападения на офис "Амра-Банка", произошедшего в марте прошлого года. Об этом сообщает
пресс-служба МВД Абхазии.
Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора города Сухум, дело будет рассматриваться Сухумским городским судом. Обвиняемыми по делу проходят шестеро граждан.
Астамур Бутба
, Алхас Квициния
, Валерян Эюпов, Алиас Цвинария и Вадим Возба обвиняются в совершении разбоя - вооруженного нападения с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни.
Последним также вменяется незаконное приобретение, хранение, ношение, а также перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
Также гражданин Цвинария обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта, а Алхас Квициния - в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ без цели сбыта.
Еще один обвиняемый, Артур Гвинджия
, по версии следствия, был пособником при совершении преступления, предоставив сообщникам средства для совершения разбойного нападения, а также оказав им помощь при перевозке оружия.
По версии следствия, 10 марта 2021 года вооруженные люди в масках, действуя по предварительному сговору и по заранее распределенным ролям, ворвались в офис "Амра-Банка", расположенный по улице Аидгылара в Сухуме.
Между охранником банка и нападавшими завязалась перестрелка, после чего они скрылись на автомобиле, который позже сожгли
.
По заявлению МВД, все обстоятельства преступления
, степень участия и роли фигурантов уголовного дела были установлены в ходе предварительного следствия. Доказательная база, собранная следователями, очень обширна - она содержит протоколы осмотра места происшествия, видеозаписи с камер наружного наблюдения, заключения судебной экспертизы и другие документы, подтверждающие вину обвиняемых.
Потерпевшими по уголовному делу признаны семеро граждан, общая сумма заявленного гражданского иска составляет 1,06 миллиона рублей.