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https://sputnik-abkhazia.ru/20230414/bolee-50-grammov-mefedrona-izyali-u-grazhdanina-abkhazii-na-granitse-1045260687.html
Более 50 граммов мефедрона изъяли у гражданина Абхазии на границе
Более 50 граммов мефедрона изъяли у гражданина Абхазии на границе
Оперативную информацию реализовывали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями КПП "Псоу" и МВД Абхазии. 14.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-14T13:12+0300
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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Более пятидесяти граммов мефедрона изъяли у гражданина Абхазии Беслана Адлейба. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.При обыске у задержанного изъяли пять заизолированных свертков с наркотиками общим весом 8,39 грамма. Запрещенное вещество он приобрел в Сочи для того, чтобы делать тайные закладки.Адлейба показал и места, в которых он уже сделал закладки. В них сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще 32 свертка с мефедроном общей массой 45,05 грамма. Таким образом, общая масса изъятого наркотика составила 53,6 грамма. Сам Адлейба был задержан на 15 суток.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/boy-s-tenyu-narkotorgovlyu-nado-bit-seychas-i-tem-chto-est-1045245899.html
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абхазия, новости, наркотики

Более 50 граммов мефедрона изъяли у гражданина Абхазии на границе

13:12 14.04.2023 (обновлено: 15:26 14.04.2023)
© Foto / Таможенный комитет РАМефедрон изъяли на таможенном посту
Мефедрон изъяли на таможенном посту - Sputnik Абхазия, 1920, 14.04.2023
© Foto / Таможенный комитет РА
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Оперативную информацию реализовывали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями КПП "Псоу" и МВД Абхазии.
СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Более пятидесяти граммов мефедрона изъяли у гражданина Абхазии Беслана Адлейба. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.
При обыске у задержанного изъяли пять заизолированных свертков с наркотиками общим весом 8,39 грамма. Запрещенное вещество он приобрел в Сочи для того, чтобы делать тайные закладки.
Адлейба показал и места, в которых он уже сделал закладки. В них сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще 32 свертка с мефедроном общей массой 45,05 грамма. Таким образом, общая масса изъятого наркотика составила 53,6 грамма. Сам Адлейба был задержан на 15 суток.
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