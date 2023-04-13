https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/boy-s-tenyu-narkotorgovlyu-nado-bit-seychas-i-tem-chto-est-1045245899.html

Бой с тенью: наркоторговлю надо бить сейчас и тем, что есть

Бой с тенью: наркоторговлю надо бить сейчас и тем, что есть

Колумнист Sputnik Алексей Ломия рассуждает о том, как власти Абхазии могут бороться с наркоманией, и может ли бюджет позволить себе создать для этого отдельную... 13.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-13T16:25+0300

2023-04-13T16:25+0300

2023-04-13T16:35+0300

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Недавно состоялось координационное совещание правоохранительных органов. Темой был наркотрафик, очень болезненная проблема для всего мира и для Абхазии в частности. SputnikНикто не взялся бы за точную аналитику в этом вопросе, но я больше чем уверен, что доходы от этого страшного бизнеса на одном из первых мест, а может, даже лидируют. Поэтому, несмотря на все усилия в борьбе с этим злом, наркобизнес остается очень сложной проблемой для властей и для общества.Наркотик как оружиеК великому сожалению, дельцы этого теневого бизнеса не обошли стороной и нашу маленькую Абхазию. С уверенностью можно сказать, что наркомания – мина замедленного действия для нашего будущего. Оперативников даже не наказывали за невыполнение плана по выявлению фактов незаконного оборота запрещенных веществ. Вот так продуманно и цинично нас хотели уничтожить изнутри.Позволю не согласитьсяМало в Абхазии фамилий, которые могут похвастаться тем, что их обошла эта проблема. Все больше и больше людей, особенно молодых ребят, попадают в пагубный капкан наркозависимости. Причем сценарий абсолютно хрестоматийный – они начинают с легких растительных наркотиков, а там уже постепенно двигаются дальше, к тяжелой синтетике, которой развелось в немыслимых количествах.Вполне объяснимо, что борьба с этим злом – это первоочередная задача правоохранительных органов. И чтобы эта борьба велась планомерно, осознанно и неустанно, действия должны быть слаженными. Естественно, лоцманом в фарватере этого противодействия должна быть прокуратура, которая выступает главным координатором правоохранительной деятельности.На упомянутом совещании подводились итоги, отмечались определенные успехи. Особое внимание было уделено проблемным моментам, предлагались механизмы воздействия на лиц, вовлеченных в этот бизнес. Среди инициатив была высказана идея о создании особого, отдельного органа борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Я придерживаюсь некоторого табу на критику своих коллег, но тут речь идет о перспективных планах, поэтому позволю себе не согласиться с мнением прокуратуры на этот счет.Перестановка слагаемыхТому есть несколько причин. Одна, и самая основная – это то, что борьба с наркоманией и наркотрафиком должна проводиться безотлагательно, здесь и сейчас. Любая пертурбация, новая расстановка сил и средств однозначно отвлечет от самой проблемы.Я знаю, о чем пишу. Создание нового органа – это сложная задача, требующая времени, большого вклада сил и средств. Не так всемогущ наш бюджет, чтобы осилить создание новой структуры. Возникнут и кадровые вопросы, к тому же что делать с конфликтом интересов? К великому сожалению, чрезмерная вовлеченность силовых структур в политические процессы крайне негативно отражается на качестве работы правоохранительной системы. Это наша пока непреодолимая беда. Руководители силовых структур порой больше времени уделяют не самой работе, а выживанию на занимаемых должностях в условиях политической турбулентности. Ненужное соперничество, желание отличиться перед руководством, так называемое "перетягивание одеяла" в достигнутых результатах – все это очень пагубно сказывается на конечных итогах.Непозволительная роскошьУ каждой оперативной структуры есть опытный штат сотрудников, который готов противостоять преступной среде. Есть определенные наработки, оперативная информация. Готовы ли они будут отдать своих сотрудников в новую организацию, станут ли делиться секретными данными, это очень непростой вопрос. А набирать с улицы новых сотрудников, ждать пока они наберутся опыта, квалификации – это контрпродуктивно.Поэтому я считаю правильным сосредоточиться на проводимой работе, сконцентрировать сотрудников всех уже существующих структур на полезном и плодотворном взаимодействии. Навешивать на налогоплательщиков еще одну службу, со всеми вытекающими громадными тратами на обустройство помещений, приобретение автотранспорта, мебели, спецоборудования, технических средств – непозволительная роскошь.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/dvoe-sotrudnikov-genprokuratury-abkhazii-osvobozhdeny-ot-sluzhby-1045241075.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/genprokuratura-rasskazala-o-borbe-s-narkomaniey-v-abkhazii-1045133448.html

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