https://sputnik-abkhazia.ru/20230414/chitanava-prodlenie-osenne-zimney-putiny--ne-dalo-rezultata-1045258698.html
Читанава: продление осенне-зимней путины не дало результата
Читанава: продление осенне-зимней путины не дало результата
В осенне-зимнюю путину 2022-2023 годов в водах Абхазии было выловлено 6,9 тысяч тонн хамсы при том, что правительство установило квоту в 35 тысяч тонн рыбы. 14.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-14T11:55+0300
2023-04-14T11:55+0300
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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Продление осенне-зимней путины в Абхазии не дало большого результата из-за маленького количества рыбы в акватории республики. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал начальник Госкомитета по экологии Савелий Читанава."Осенне-зимняя путина началась в ноябре, и предполагалось, что она продлится до конца марта. Но в этом году в акваторию республики зашло небольшое количество рыбы – из установленной квоты в 35 тысяч тонн удалось выловить 6,9 тысячи тонн, что в пять раз меньше того, что планировалось", – подчеркнул эколог.Из-за того что путина в этом году не удалась, Министерство сельского хозяйства обратилось к Госкомитету по экологии с просьбой продлить осенне-зимнюю путину до 15 апреля. Однако продление рыбной путины не дало результата – если во время путины было выловлено 6,5 тысячи тонн, то за дополнительные две недели удалось выловить всего 400 тонн, таким образом достигнув отметки в 6,9 тысячи тонн. Экологам еще предстоит изучить, по какой причине в акватории Абхазии в этом году было мало рыбы. По мнению Читанава, причиной могла стать слишком теплая зима.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/chitanava-rasskazal-o-vozmozhnykh-prichinakh-nesostoyavsheysya-khamsovoy-putiny--1044483325.html
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Читанава: продление осенне-зимней путины не дало результата
11:55 14.04.2023 (обновлено: 14:17 14.04.2023)
В осенне-зимнюю путину 2022-2023 годов в водах Абхазии было выловлено 6,9 тысяч тонн хамсы при том, что правительство установило квоту в 35 тысяч тонн рыбы.
СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Продление осенне-зимней путины в Абхазии не дало большого результата из-за маленького количества рыбы в акватории республики. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал начальник Госкомитета по экологии Савелий Читанава.
"Осенне-зимняя путина началась в ноябре, и предполагалось, что она продлится до конца марта. Но в этом году в акваторию республики зашло небольшое количество рыбы – из установленной квоты в 35 тысяч тонн удалось выловить 6,9 тысячи тонн, что в пять раз меньше того, что планировалось", – подчеркнул эколог.
Из-за того что путина в этом году не удалась, Министерство сельского хозяйства обратилось к Госкомитету по экологии с просьбой продлить осенне-зимнюю путину до 15 апреля.
Однако продление рыбной путины не дало результата – если во время путины было выловлено 6,5 тысячи тонн, то за дополнительные две недели удалось выловить всего 400 тонн, таким образом достигнув отметки в 6,9 тысячи тонн.
Экологам еще предстоит изучить, по какой причине в акватории Абхазии в этом году было мало рыбы. По мнению Читанава, причиной могла стать слишком теплая зима.