https://sputnik-abkhazia.ru/20230414/gudauta-i-pitsunda-voshli-v-top-10-novykh-napravleniy-dlya-rossiyskikh-turistov-1045252598.html

Гудаута и Пицунда вошли в топ-10 новых направлений для российских туристов

Гудаута и Пицунда вошли в топ-10 новых направлений для российских туристов

Большая часть туристов любит ездить отдыхать в проверенные места и сталкивается с проблемами, когда выясняется, что лучшие отели самых популярных направлений... 14.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-14T09:00+0300

2023-04-14T09:00+0300

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в абхазии

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отдых в абхазии

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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Гудаута и Пицунда вошли в десятку самых "новых" направлений для летнего отдыха, сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.В связи с тем, что часть направлений для российских туристов закрыта, а те, что открыты, не всегда по карману, путешественники находят для себя новые, ранее неизведанные места отдыха.Пицунда заняла седьмое место в рейтинге, Гудаута – девятое. Самым популярным "неизведанным" направлением стало село Кабардинка в Краснодарском крае, которое стало самым дорогим направлением в списке, замыкает десятку кубанский поселок Сенной.Причем ночь в Гудауте обойдется путешественникам в два раза дороже, чем в Пицунде – 4235 рублей против 2044. Самым бюджетным направлением стал поселок Кучугуры в Краснодарском крае, отдохнуть там можно за 1632 рубля за ночь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230123/abkhaziya-voshla-v-pyaterku-mest-v-kotorykh-pekut-samye-vkusnye-pirogi-1043737332.html

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