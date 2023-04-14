https://sputnik-abkhazia.ru/20230414/nazvan-podozrevaemyy-v-razboynom-napadenii-v-tamyshe-1045275603.html
Назван подозреваемый в разбойном нападении в Тамыше
Назван подозреваемый в разбойном нападении в Тамыше
В апреле 2022 года в дом Тенгиза Рацба в Тамыше вломились неизвестные с целью похищения аппаратов для майнинга криптовалют. В ходе борьбы брат Рацба, Тамази... 14.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-14T17:39+0300
2023-04-14T17:39+0300
2023-04-14T20:06+0300
в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Уголовное дело в отношении Эмира Киркинадзе направлено в Верховный суд Абхазии для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии. Еще один фигурант уголовного дела - Саша Лакашия. Он подозревается в заранее не обещанном укрывательстве тяжкого преступления.Согласно материалам дела, Эмир Киркинадзе и Вальтер Шаматава знали о том, что в доме у Тенгиза Рацба в селе Тамыш стоят аппараты по добыче криптовалюты и вступили в преступный сговор. 28 апреля 2022 года подозреваемые, вооруженные автоматами Калашникова 7,62 миллиметра и 5,45 миллиметров, проникли в жилище Рацба. Когда они отключали аппараты, хозяин дома застал их на месте преступления. Преступники стали наносить ему множественные удары прикладами автоматов. Родной брат Тенгиза Рацба, Тамази, пытался оказать сопротивление взломщикам, и был убит Эмиром Киркинадзе. Кроме того, в ходе борьбы смертельно был ранен Вальтер Шаматава.После совершения преступления Киркинадзе обратился к Саше Лакашия, который, зная об обстоятельствах совершенного преступления, привез его в своей машине в Кутол и оказал содействие в сокрытии орудия преступления.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/pogibli-dva-cheloveka-pri-popytke-pokhitit-oborudovanie-dlya-mayninga-v-tamyshe-1038895195.html
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Назван подозреваемый в разбойном нападении в Тамыше
17:39 14.04.2023 (обновлено: 20:06 14.04.2023)
В апреле 2022 года в дом Тенгиза Рацба в Тамыше вломились неизвестные с целью похищения аппаратов для майнинга криптовалют. В ходе борьбы брат Рацба, Тамази, был убит.
СУХУМ, 14 апр - Sputnik.
Уголовное дело в отношении Эмира Киркинадзе направлено в Верховный суд Абхазии для рассмотрения по существу. Об этом сообщает
пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.
Киркинадзе подозревается в совершении умышленного убийства, сопряженного с разбойным нападением и незаконном обороте огнестрельного оружия.
Еще один фигурант уголовного дела - Саша Лакашия. Он подозревается в заранее не обещанном укрывательстве тяжкого преступления.
Согласно материалам дела, Эмир Киркинадзе и Вальтер Шаматава знали о том, что в доме у Тенгиза Рацба в селе Тамыш стоят аппараты по добыче криптовалюты и вступили в преступный сговор. 28 апреля 2022 года подозреваемые, вооруженные автоматами Калашникова 7,62 миллиметра и 5,45 миллиметров, проникли в жилище Рацба.
Когда они отключали аппараты, хозяин дома застал их на месте преступления. Преступники стали наносить ему множественные удары прикладами автоматов. Родной брат Тенгиза Рацба, Тамази, пытался оказать сопротивление взломщикам, и был убит Эмиром Киркинадзе. Кроме того, в ходе борьбы смертельно был ранен Вальтер Шаматава.
После совершения преступления Киркинадзе обратился к Саше Лакашия, который, зная об обстоятельствах совершенного преступления, привез его в своей машине в Кутол и оказал содействие в сокрытии орудия преступления.