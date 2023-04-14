https://sputnik-abkhazia.ru/20230414/prognoz-pogody-na-vykhodnye-15-16-i-17-aprelya-1045280386.html

Прогноз погоды на выходные 15, 16 и 17 апреля

Прогноз погоды на выходные 15, 16 и 17 апреля

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон с северо-запада и вынос тепла с юга. 14.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-14T19:33+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. В выходные и праздничные дни 15, 16 и 17 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С° до +14°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии