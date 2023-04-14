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Прогноз погоды на выходные 15, 16 и 17 апреля
Прогноз погоды на выходные 15, 16 и 17 апреля
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон с северо-запада и вынос тепла с юга. 14.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-14T19:33+0300
2023-04-14T19:33+0300
2023-04-14T19:33+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. В выходные и праздничные дни 15, 16 и 17 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С° до +14°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды на выходные 15, 16 и 17 апреля
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон с северо-запада и вынос тепла с юга.
СУХУМ, 14 апр - Sputnik. В выходные и праздничные дни 15, 16 и 17 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с порывами до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С° до +14°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.