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Российские войска пресекли действия пяти групп диверсантов на Купянском направлении
Российские войска пресекли действия пяти групп диверсантов на Купянском направлении
За сутки на Купянском направлении были уничтожены около 60 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля и две гаубицы Д-20. 14.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-14T16:48+0300
2023-04-14T16:48+0300
2023-04-14T16:48+0300
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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Российские войска пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп в районах Ольшаны, Крахмального и Тимковки, сообщает Министерство обороны России.На Красно-Лиманском направлении за сутки поражены до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-30. На Донецком направлении идут бои за Артемовск. За сутки авиацией совершено 14 вылетов, артиллерия выполнила 62 огневые задачи. Противник потерял до 340 бойцов, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевую машину РСЗО "Град", гаубицы Д-20 и Д-30.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки российские войска уничтожили до 40 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, две гаубицы Д-30, склад с боеприпасами. На Херсонском направлении уничтожены до 35 украинских солдат, шесть автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", самоходная гаубица "Акация".Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 136 районах. Средства ПВО России за сутки перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили шесть украинских беспилотников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/rossiyskie-voyska-vypolnili-57-ognevykh-zadach-v-rayone-artemovska-za-sutki-1045246416.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/svo-ukrainskoe-kontrnastuplenie-opyat-otkladyvaetsya-1045235871.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Российские войска пресекли действия пяти групп диверсантов на Купянском направлении
За сутки на Купянском направлении были уничтожены около 60 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля и две гаубицы Д-20.
СУХУМ, 14 апр - Sputnik
. Российские войска пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп в районах Ольшаны, Крахмального и Тимковки, сообщает
Министерство обороны России.
На Красно-Лиманском направлении за сутки поражены до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-30.
На Донецком направлении идут бои за Артемовск. За сутки авиацией совершено 14 вылетов, артиллерия выполнила 62 огневые задачи. Противник потерял до 340 бойцов, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевую машину РСЗО "Град", гаубицы Д-20 и Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки российские войска уничтожили до 40 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, две гаубицы Д-30, склад с боеприпасами. На Херсонском направлении уничтожены до 35 украинских солдат, шесть автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", самоходная гаубица "Акация".
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 136 районах.
Средства ПВО России за сутки перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили шесть украинских беспилотников.