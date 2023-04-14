https://sputnik-abkhazia.ru/20230414/timur-dzhindzholiya-naznachen-glavoy-chernomorenergo-1045282683.html
Тимур Джинджолия назначен главой "Черноморэнерго"
Тимур Джинджолия назначен главой "Черноморэнерго"
Тимур Джинджолия работает в системе электроэнергетики с 1996 года, с 2007 года он возглавлял СУЭС (Сухумское управление электрическими сооружениями - прим.). 14.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-14T18:21+0300
2023-04-14T18:21+0300
2023-04-14T19:19+0300
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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Тимур Джинджолия назначен генеральным директором "Черноморэнерго", сообщает пресс-служба Министерства экономики Абхазии.Ведомство подчеркивает, что Зингишвили не раз обращался с соответствующей просьбой, и решение не связано с вопросом о передаче в аренду перепадной ГЭС №2.Так как Абхазия живет в условиях дефицита электроэнергии, восстановление перепадных станций №1, №2 и №3 - приоритет, говорится в сообщении Минэка, который совместно с Госкомимущества и "Черноморэнерго" оценивает состояние ГЭС №2.Также идет работа по разработке проекта договора аренды, который включает в себя положения о сохранении объекта в собственности государства, а также условий его реконструкции, эксплуатации и передачи части вырабатываемой электроэнергии в энергосистему Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/chuda-ne-byvaet-est-li-perspektivy-u-abkhazskoy-energetiki-1045238873.html
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абхазия, новости, черноморэнерго
Тимур Джинджолия назначен главой "Черноморэнерго"
18:21 14.04.2023 (обновлено: 19:19 14.04.2023)
Тимур Джинджолия работает в системе электроэнергетики с 1996 года, с 2007 года он возглавлял СУЭС (Сухумское управление электрическими сооружениями - прим.).
СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Тимур Джинджолия назначен генеральным директором "Черноморэнерго", сообщает пресс-служба Министерства экономики Абхазии.
Рамин Зингишвили, исполнявший обязанности главы предприятия со 2 февраля 2023 года, освобожден от должности.
Ведомство подчеркивает, что Зингишвили не раз обращался с соответствующей просьбой, и решение не связано с вопросом о передаче в аренду перепадной ГЭС №2.
Так как Абхазия живет в условиях дефицита электроэнергии, восстановление перепадных станций №1, №2 и №3 - приоритет, говорится в сообщении Минэка, который совместно с Госкомимущества и "Черноморэнерго" оценивает состояние ГЭС №2.
Также идет работа по разработке проекта договора аренды, который включает в себя положения о сохранении объекта в собственности государства, а также условий его реконструкции, эксплуатации и передачи части вырабатываемой электроэнергии в энергосистему Абхазии.