https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/chuda-ne-byvaet-est-li-perspektivy-u-abkhazskoy-energetiki-1045238873.html

"Чуда не бывает": есть ли перспективы у абхазской энергетики

"Чуда не бывает": есть ли перспективы у абхазской энергетики

В Кабинете министров Абхазии обсудили ситуацию в энергетике, проблемы и перспективы развития отрасли. 13.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-13T09:00+0300

2023-04-13T09:00+0300

2023-04-13T10:47+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

новости

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О том, как абхазская энергетика пережила тяжелый зимний период, какие проблемы возникли на ИнгурГЭС, когда в республике введут сезонные отключения и как выходить из кризиса, в эфире радио Sputnik рассказал председатель парламентского комитета по экономической политике и реформам Резо Зантария.SputnikСитуация в энергоотрасли Абхазии в последние годы остается крайне тяжелой. Высокое, в частности, незаконное потребление электричества, изношенность сетей, нехватка мощностей стали основными причинами кризиса. "За все время эксплуатации, наверное, не происходило того, чтобы уровень воды в плотине пришлось опустить ниже 410 метров. На таком уровне эксплуатация ГЭС практически запрещена. Но в связи со сложной ситуацией все-таки пришлось пойти на такие риски. И эти риски не оправдали себя. И технический совет, и руководство самой ИнгурГЭС показало фотоотчеты о том, к чему привела эксплуатация ГЭС на уровне воды 410 метров. Результаты печальные. Глубина 410 метров - это практически дно водохранилища. Там всегда собираются нерудные материалы - сборы леса, иловые осадки и так далее. То есть, все тяжелое оседает. И когда мы эксплуатируем станцию на низких высотах, все попадает в водовод, и может произойти аварийная ситуация, которую потом, возможно, не получится быстро исправить", – пояснил Резо Зантария.Технический персонал ИнгурГЭС принял решение в последующие годы не эксплуатировать станцию при уровне воды ниже 440 метров.По словам парламентария, Абхазии необходимо понять, что без перетока не обойтись. Поэтому заранее нужно правильно распределять нагрузки и не доводить ситуацию "до критической точки".При этом, по словам Зантария, состояние энергетической инфраструктуры в целом тяжелое. Устарело буквально все – генераторы, провода, опоры. Из-за этого около 20% электроэнергии теряется. Сегодня нет технологических решений, которые могли бы обеспечить потребителей качественным энергоснабжением.Строить ГЭС или покупать токОбъем потребляемой электроэнергии в Абхазии растет с каждым годом. Вместе с тем увеличивается и дефицит электричества. Как отметил Резо Зантария, в этой ситуации обвинять можно кого угодно, но факт остается фактом – республике нужно больше электроэнергии. И выхода, по его мнению, два – покупать электроэнергию, либо строить новые гидро- или теплоэлектростанции."Что касается сегодняшней ситуации, то она очень сложная. Кризис начал наступать с момента появления дефицита и перетока. Ведь объем перетока с каждым годом у нас увеличивается. Но мы ничего не делаем чтобы его уменьшить. Мы увеличиваем и увеличиваем переток. А что нужно делать? Строить новые гидроэлектростанции, строить новые теплостанции, строить новые сети, бороться с потерями коммерческими, техническими и технологическими. Это весь свод правил и решений, которые нужно принимать ежедневно, ежегодно, прогнозируя будущее. Надо идти в ногу со временем, надо технические решения принимать по необходимости и заблаговременно, чего не было сделано за все эти годы. Чуда не бывает. Вся надежда на то, что российская сторона сможет нам дать какой-то переток. А все остальное – либо покупать, либо строить самостоятельно свою гидроэлектростанцию. Вот вам путь", – заявил Зантария.Качественная электроэнергияВ Парламенте Абхазии рассматривается законопроект "О государственном регулировании цен на электричество". По словам депутата Резо Зантария, сегодня цена за электроэнергию связывается с благосостоянием населения страны, но такой подход может развалить отрасль."Наверное, цена за электроэнергию низкая, потому что состояние энергетики очень тяжелое. Она нуждается в огромных инвестициях. Сегодня стоит вопрос о том, чтобы хотя бы как-то сохранить ресурс. Но платят ли все за электроэнергию? Сегодня механизм принуждения к оплате не работает. Нужно ли было поднимать цену на такой уровень, я ответить не могу. Но любая услуга должна иметь свою адекватную цену, чтобы можно было покрыть реальные затраты. Тогда отрасль всегда будет жить и работать на должном уровне, согласно требованиям рынка", – считает Зантария.В первую очередь, по его мнению, необходимо повсеместно установить приборы учета. Без этого невозможно "взвесить товар", который получает потребитель.Аренда перепадных ГЭСВ Абхазии в последнее время обсуждается вопрос передачи в аренду перепадных ГЭС. Депутат Резо Зантария это подтвердил."Да, вопрос обсуждается. Есть несколько компаний. Одна из них – это один из акционеров Сухумской гидроэлектростанции, который тоже сделал свои предложения по восстановлению одной перепадной ГЭС – перепадной № 2. Они предложили свои условия. Сегодня идет обсуждение вопроса о передаче в исполнительной власти, есть какие-то решения, о которых говорить преждевременно. Но условия, которые сегодня отстаивает исполнительная власть, руководство Администрации и сам президент – достаточно жесткие, серьезные, в большей части, наверное, не взаимовыгодные, а выгодные в большей части государству, то есть, в интересах нашей страны", – добавил Зантария.Абхазия уже несколько лет испытывает острый энергокризис. Основные причины – нехватка генерации, ветхая инфраструктура и майнинг.Из-за дефицита электроэнергии в республике стали вводить график отключений. А также в осенне-зимний период Абхазия запрашивает переток электроэнергии из России.

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