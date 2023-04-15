https://sputnik-abkhazia.ru/20230415/meteorolog-o-pogode-v-abkhazii-do-kontsa-aprelya-ne-mogu-obradovat--1045263064.html

Метеоролог о погоде в Абхазии до конца апреля: не могу обрадовать

Метеоролог о погоде в Абхазии до конца апреля: не могу обрадовать

С 15 по 30 апреля в Абхазии будет сохраняться в основном неустойчивая погода с дождями и туманом. 15.04.2023, Sputnik Абхазия

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Метеоролог о погоде в Абхазии до конца апреля: не могу обрадовать Метеоролог о погоде в Абхазии до конца апреля: не могу обрадовать

С 15 по 30 апреля в Абхазии будет сохраняться в основном неустойчивая погода с дождями и туманом. "Лишь в выходные праздничные дни, с 15 по 18 апреля, будет тепло, без осадков. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночные температуры будут 9-14 градусов. В остальные дни из-за частых перепадов атмосферного давления погодные условия будут меняться. В отдельные дни ожидаем порывы ветра до 10-15 метров в секунду", – рассказала Трапш. Подробности слушайте в аудиофайле.

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