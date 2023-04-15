https://sputnik-abkhazia.ru/20230415/pribory-ucheta-i-vzyskanie-dolgov-kak-rabotaet-energosbyt-abkhazii-1045290984.html

Приборы учета и взыскание долгов: как работает Энергосбыт Абхазии

Приборы учета и взыскание долгов: как работает Энергосбыт Абхазии

В 2023 году в Абхазии распоряжением Кабинета министров были повышены тарифы на электроэнергию. На сегодняшний день за однофазное подключение плата составляет 1... 15.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-15T17:05+0300

2023-04-15T17:05+0300

2023-04-15T18:03+0300

в абхазии

электроснабжение

абхазия

черноморэнерго

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Как в республике платят за свет, как в Энергосбыте борются с должниками, какие изменения наблюдаются с установлением приборов учета, рассказал в эфире радио Sputnik начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхас Чанба.SputnikДолг платежом красенТариф за электроэнергию был повышен, чтобы довести его до экономически обоснованного и вывести “Черноморэнего” на уровень рентабельности. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхас Чанба. Существоваший тариф не отвечал запросам предприятия, и оно оставалось в убытке, даже если сбор платежей составлял бы все 100%.В 2023 году распоряжением Кабинета министров тариф за электроэнергию был повышен до 1 рубля для абонентов с приборами учета, и до 1,3 рубля для тех, у кого не установлены счетчики. Эта мера пока не вывела "Черноморэнерго" на уровень рентабельности. Однако, по мнению начальника Энергосбыта, это работа не одного года.С повышением тарифов ситуация с платежами за электроэнергию не улучшилась и не ухудшилась. Платежеспособность, как отметил Алхас Чанба, напрямую связана с уровнем жизни населения. Так, ситуация в городах намного лучше, чем в селах, где доходы людей ниже. Также в центральной и западной Абхазии ситуация, по наблюдениям "Энергосбыта", лучше, чем в восточной части страны."Есть у нас активные абоненты, которые исправно платят. Есть те, кто неисправно платит. Также есть у нас должники. Картина кардинально не изменилась. Нельзя сказать, что она ухудшилась. Традиционно зимние месяцы слабые, ближе к маю цифра меняется в лучшую сторону. Финансовое благосостояние населения улучшается в летний период. Соответственно это отражается и на платежах. У нас также отменены веерные отключения, это тоже влияет на то, как люди платят за электроэнергию", – пояснил Чанба.В Министерство экономики был передан список злостных неплательщиков. По словам энергетика, Минэк на своем уровне будет предпринимать определенные меры воздействия.Приборы учета – решение проблемыОдно из возможных решений проблемы с платежами за электричество, по мнению Алхаса Чанба, - повсеместное установление приборов учета. На эти цели предусмотрена правительственная программа по финансированию закупки и установки счетчиков абонентам. На первом этапе ее реализации было выделено 100 млн руб из бюджета страны.По словам начальника Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго”, уже приобретено 10 тысяч 626 приборов учета. Из них 7 тысяч установлены по городу Сухум. Еще более 2 тысяч счетчиков планируют установить в ближайшее время в Новом Афоне.Как отметил Чанба, приборы учета уже показывают свою эффективность. Например, в Сухуме, где они уже установлены, наблюдается высокий уровень платежей - сборы составляют более 90%."То есть там проблема платежей практически решена. Наглядно эта ситуация показывает, что именно путем установки приборов учета проблема платежеспособности решается. Также производятся отключения за неуплату, то есть дистанционное отключение. Порог стоит от 3 тысяч рублей задолженности. Если у абонента задолженность от 3 и выше тысяч рублей, то подача электроэнергии у него дома прекращается. Мера эффективная, люди понимают, что пока они не оплатят, у них дома света не будет. Это все происходит автоматически. Отключения происходят не без уведомления. Наши сотрудники делают обход и предупреждают абонентов о существующей задолженности. Если никаких мер не предпринято, то затем отключают абонентов”, – пояснил энергетик.К тому же наблюдается снижение потребления электроэнергии на 30% на тех участках, где уже работают новые приборы учета. Снижение потребления составляет порядка 30%.Сейчас готовятся новые контракты на приобретение приборов учета на сумму 200 миллионов руб.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230327/energosbyt-sostavit-spiski-neplatelschikov-za-elektroenergiyu-v-gudautskom-rayone-1044868880.html

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