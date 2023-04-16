https://sputnik-abkhazia.ru/20230416/soberut-po-kuskam-kto-zarabotaet-na-skhvatke-ssha-s-kitaem-1045309814.html

Соберут по кускам: кто заработает на схватке США с Китаем

Соберут по кускам: кто заработает на схватке США с Китаем

Специалисты Международного валютного фонда считают, что конфронтация США и Китая расколет мир на два блока. 16.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-16T17:10+0300

2023-04-16T17:10+0300

2023-04-16T17:10+0300

аналитика

экономика

китай

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/01/1031748627_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad5ca45166bed12553abe0657309b3d4.jpg

СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Нарушенные цепочки поставок и прекращение свободной торговли вызовут глобальный спад производства. Многие страны ждет банковский кризис, усилится инфляция. Однако некоторые смогут извлечь выгоду из турбулентности, пишет Надежда Сарапина для РИА Новости. Несвободная торговляСогласно докладу МВФ, борьба между Вашингтоном и Пекином приведет к фрагментации мира и разрыву торговых отношений. Дальше — всеобщая бедность.Например, в Китае практически любой компании было комфортно за счет дешевой рабочей силы. Приток иностранного капитала обеспечил высокую производительность труда, развитие технологий и экономики. Но в итоге растут затраты на себестоимость. "Западным корпорациям со временем придется искать более выгодные условия. Подошли бы другие азиатские страны, но формирующиеся союзы могут ограничить доступ США и Европы к недорогим трудовым ресурсам", — объясняет член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.К тому же Китай, один из крупнейших держателей облигаций США, начал от них избавляться. В марте вложения упали до менее триллиона долларов — минимум за последние 12 лет. Если так пойдет и дальше, это создаст напряженность на долговом рынке Соединенных Штатов. По мнению Разуваева, пока не ясно, что будет с американской фондовой биржей. "Рынок не всегда растет, ценные бумаги могут упасть и долго держаться на низких показателях", — отмечает он.Кроме того, большое количество компаний торгуют сразу с обеими странами. Разрыв деловых отношений приведет к потере рабочих мест и бедности.Финансовые потериНе обойдется без убытков и в финансовых секторах США и Европы — через них проходят расчеты по операциям с КНР. "При ухудшении ситуации их ликвидность и платежеспособность снизятся, возникнет череда банкротств", — уверен экономист Леонид Хазанов. Банки поднимут ставки по кредитам, уменьшая количество денег в экономиках США и ЕС. Рентабельность промышленности и сельского хозяйства будет снижаться, а цены на продукцию — расти, раскручивая инфляцию.Эксперты считают, что МВФ серьезно обеспокоен риском развития глобального экономического кризиса, начавшегося с пандемии. Тогда обвалились цены на сырьевые товары и покупательная способность населения планеты. "Восстановление мировой экономики после ковида в 2021-м привело к энергетическому кризису в Европейском союзе и Китае. В прошлом году последовал санкционный кризис. Теперь набирает обороты банковский — в США и ЕС. Это может запустить спад мировой экономики", — рассуждает Хазанов. Противостояние между КНР и Штатами только усилит разрушительное воздействие экономических потрясений.Аналитики прогнозируют снижение производства в мире на процент в ближайшие пять лет и на два процента — в долгосрочной перспективе. "Конечно, это усредненная оценка. В МВФ склонны добавлять очки Западу и занижать оценки остальным. Думаю, что показатель для первого достигнет пяти процентов, а вот странам, которые сохранят действительный нейтралитет и останутся открытыми для диалога, удастся заработать", — полагает Разуваев. Отчет МВФ призван убедить прежде всего американцев снизить градус накала в отношениях с Пекином.Новые центрыОднако почти никто не верит, что в Вашингтоне поставят интересы экономики и собственных граждан выше политических амбиций. В основе экономической устойчивости государства — энергетическая, промышленная и продовольственная безопасность. Но ни одна страна западного блока не может полагаться в этом вопросе только на внутренние ресурсы. Поэтому ЕС и США активно сотрудничали, в том числе с Китаем и Индией."Мир меняется довольно болезненно, но ясно, что Россия не будет в нем аутсайдером", — подчеркивает Разуваев.По его словам, если страна воспользуется моментом, то сможет укрепить позиции в Евразии — прежде всего за счет бывших советских республик, интеграции с Белоруссией и Казахстаном.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230415/nikakikh-garantiy-amerikantsy-reshili-ostavit-evropu-bez-gaza-1045286726.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230414/reshayuschaya-bitva-za-evropu-tolko-nachinaetsya-1045255292.html

китай

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

аналитика, экономика, китай, сша, в мире