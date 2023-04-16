https://sputnik-abkhazia.ru/20230416/soberut-po-kuskam-kto-zarabotaet-na-skhvatke-ssha-s-kitaem-1045309814.html
Соберут по кускам: кто заработает на схватке США с Китаем
Соберут по кускам: кто заработает на схватке США с Китаем
Специалисты Международного валютного фонда считают, что конфронтация США и Китая расколет мир на два блока. 16.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-16T17:10+0300
2023-04-16T17:10+0300
2023-04-16T17:10+0300
аналитика
экономика
китай
сша
в мире
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СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Нарушенные цепочки поставок и прекращение свободной торговли вызовут глобальный спад производства. Многие страны ждет банковский кризис, усилится инфляция. Однако некоторые смогут извлечь выгоду из турбулентности, пишет Надежда Сарапина для РИА Новости. Несвободная торговляСогласно докладу МВФ, борьба между Вашингтоном и Пекином приведет к фрагментации мира и разрыву торговых отношений. Дальше — всеобщая бедность.Например, в Китае практически любой компании было комфортно за счет дешевой рабочей силы. Приток иностранного капитала обеспечил высокую производительность труда, развитие технологий и экономики. Но в итоге растут затраты на себестоимость. "Западным корпорациям со временем придется искать более выгодные условия. Подошли бы другие азиатские страны, но формирующиеся союзы могут ограничить доступ США и Европы к недорогим трудовым ресурсам", — объясняет член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.К тому же Китай, один из крупнейших держателей облигаций США, начал от них избавляться. В марте вложения упали до менее триллиона долларов — минимум за последние 12 лет. Если так пойдет и дальше, это создаст напряженность на долговом рынке Соединенных Штатов. По мнению Разуваева, пока не ясно, что будет с американской фондовой биржей. "Рынок не всегда растет, ценные бумаги могут упасть и долго держаться на низких показателях", — отмечает он.Кроме того, большое количество компаний торгуют сразу с обеими странами. Разрыв деловых отношений приведет к потере рабочих мест и бедности.Финансовые потериНе обойдется без убытков и в финансовых секторах США и Европы — через них проходят расчеты по операциям с КНР. "При ухудшении ситуации их ликвидность и платежеспособность снизятся, возникнет череда банкротств", — уверен экономист Леонид Хазанов. Банки поднимут ставки по кредитам, уменьшая количество денег в экономиках США и ЕС. Рентабельность промышленности и сельского хозяйства будет снижаться, а цены на продукцию — расти, раскручивая инфляцию.Эксперты считают, что МВФ серьезно обеспокоен риском развития глобального экономического кризиса, начавшегося с пандемии. Тогда обвалились цены на сырьевые товары и покупательная способность населения планеты. "Восстановление мировой экономики после ковида в 2021-м привело к энергетическому кризису в Европейском союзе и Китае. В прошлом году последовал санкционный кризис. Теперь набирает обороты банковский — в США и ЕС. Это может запустить спад мировой экономики", — рассуждает Хазанов. Противостояние между КНР и Штатами только усилит разрушительное воздействие экономических потрясений.Аналитики прогнозируют снижение производства в мире на процент в ближайшие пять лет и на два процента — в долгосрочной перспективе. "Конечно, это усредненная оценка. В МВФ склонны добавлять очки Западу и занижать оценки остальным. Думаю, что показатель для первого достигнет пяти процентов, а вот странам, которые сохранят действительный нейтралитет и останутся открытыми для диалога, удастся заработать", — полагает Разуваев. Отчет МВФ призван убедить прежде всего американцев снизить градус накала в отношениях с Пекином.Новые центрыОднако почти никто не верит, что в Вашингтоне поставят интересы экономики и собственных граждан выше политических амбиций. В основе экономической устойчивости государства — энергетическая, промышленная и продовольственная безопасность. Но ни одна страна западного блока не может полагаться в этом вопросе только на внутренние ресурсы. Поэтому ЕС и США активно сотрудничали, в том числе с Китаем и Индией."Мир меняется довольно болезненно, но ясно, что Россия не будет в нем аутсайдером", — подчеркивает Разуваев.По его словам, если страна воспользуется моментом, то сможет укрепить позиции в Евразии — прежде всего за счет бывших советских республик, интеграции с Белоруссией и Казахстаном.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230415/nikakikh-garantiy-amerikantsy-reshili-ostavit-evropu-bez-gaza-1045286726.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230414/reshayuschaya-bitva-za-evropu-tolko-nachinaetsya-1045255292.html
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аналитика, экономика, китай, сша, в мире
аналитика, экономика, китай, сша, в мире
Соберут по кускам: кто заработает на схватке США с Китаем
Специалисты Международного валютного фонда считают, что конфронтация США и Китая расколет мир на два блока.
СУХУМ, 16 апр - Sputnik.
Нарушенные цепочки поставок и прекращение свободной торговли вызовут глобальный спад производства. Многие страны ждет банковский кризис, усилится инфляция. Однако некоторые смогут извлечь выгоду из турбулентности, пишет Надежда Сарапина для РИА Новости.
Несвободная торговля
Согласно докладу МВФ, борьба между Вашингтоном и Пекином приведет к фрагментации мира и разрыву торговых отношений. Дальше — всеобщая бедность.
Экономисты поясняют: если раньше комплектующие и товары можно было производить по минимальной себестоимости, то теперь придется выбирать подходящий вариант из "дружественных" юрисдикций. Увеличатся издержки, а значит, и стоимость продукции. К тому же некоторые рынки сбыта закроются, а на других появятся барьеры в виде пошлин и квот.
Например, в Китае практически любой компании было комфортно за счет дешевой рабочей силы. Приток иностранного капитала обеспечил высокую производительность труда, развитие технологий и экономики. Но в итоге растут затраты на себестоимость. "Западным корпорациям со временем придется искать более выгодные условия. Подошли бы другие азиатские страны, но формирующиеся союзы могут ограничить доступ США и Европы к недорогим трудовым ресурсам", — объясняет член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
К тому же Китай, один из крупнейших держателей облигаций США, начал от них избавляться. В марте вложения упали до менее триллиона долларов — минимум за последние 12 лет. Если так пойдет и дальше, это создаст напряженность на долговом рынке Соединенных Штатов. По мнению Разуваева, пока не ясно, что будет с американской фондовой биржей. "Рынок не всегда растет, ценные бумаги могут упасть и долго держаться на низких показателях", — отмечает он.
Кроме того, большое количество компаний торгуют сразу с обеими странами. Разрыв деловых отношений приведет к потере рабочих мест и бедности.
Финансовые потери
Не обойдется без убытков и в финансовых секторах США и Европы — через них проходят расчеты по операциям с КНР. "При ухудшении ситуации их ликвидность и платежеспособность снизятся, возникнет череда банкротств", — уверен экономист Леонид Хазанов. Банки поднимут ставки по кредитам, уменьшая количество денег в экономиках США и ЕС. Рентабельность промышленности и сельского хозяйства будет снижаться, а цены на продукцию — расти, раскручивая инфляцию.
"Эффект усилится, если страны ОПЕК займут жесткую позицию, как во время арабо-израильского конфликта в 1973-м", — напоминает Разуваев.
Эксперты считают, что МВФ серьезно обеспокоен риском развития глобального экономического кризиса, начавшегося с пандемии. Тогда обвалились цены на сырьевые товары и покупательная способность населения планеты. "Восстановление мировой экономики после ковида в 2021-м привело к энергетическому кризису в Европейском союзе и Китае. В прошлом году последовал санкционный кризис. Теперь набирает обороты банковский — в США и ЕС. Это может запустить спад мировой экономики", — рассуждает Хазанов. Противостояние между КНР и Штатами только усилит разрушительное воздействие экономических потрясений.
Аналитики прогнозируют снижение производства в мире на процент в ближайшие пять лет и на два процента — в долгосрочной перспективе. "Конечно, это усредненная оценка. В МВФ склонны добавлять очки Западу и занижать оценки остальным. Думаю, что показатель для первого достигнет пяти процентов, а вот странам, которые сохранят действительный нейтралитет и останутся открытыми для диалога, удастся заработать", — полагает Разуваев. Отчет МВФ призван убедить прежде всего американцев снизить градус накала в отношениях с Пекином.
Новые центры
Однако почти никто не верит, что в Вашингтоне поставят интересы экономики и собственных граждан выше политических амбиций. В основе экономической устойчивости государства — энергетическая, промышленная и продовольственная безопасность. Но ни одна страна западного блока не может полагаться в этом вопросе только на внутренние ресурсы. Поэтому ЕС и США активно сотрудничали, в том числе с Китаем и Индией.
За последнее время национальные валюты там сильно укрепились и теснят доллар с рынков. Франция договорилась об оплате китайского газа в юанях, также у Пекина есть соглашения с Бразилиа и Москвой. Индия перешла на расчеты в рупиях с Ираном и Малайзией. Грядущий саммит БРИКС может открыть дополнительные перспективы развития для участников.
"Мир меняется довольно болезненно, но ясно, что Россия не будет в нем аутсайдером", — подчеркивает Разуваев.
По его словам, если страна воспользуется моментом, то сможет укрепить позиции в Евразии — прежде всего за счет бывших советских республик, интеграции с Белоруссией и Казахстаном.