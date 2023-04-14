https://sputnik-abkhazia.ru/20230414/reshayuschaya-bitva-za-evropu-tolko-nachinaetsya-1045255292.html

Решающая битва за Европу только начинается

Решающая битва за Европу только начинается

Посетив Пекин, французский президент не смог перетянуть Китай на сторону, которую занимает Европа в украинском конфликте. 14.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-14T10:37+0300

2023-04-14T10:37+0300

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Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай кто-то назовет провальным, пишет Давид Нармания для РИА Новости."Европа должна бороться за стратегическую автономию. Мы не хотим зависеть от других по критически важным вопросам. В день, когда вы лишитесь выбора в энергетике, в способах обороны, в социальных сетях, в искусственном интеллекте, потому что у вас больше не будет соответствующих инфраструктур, вы в какой-то момент выпадете из истории", — с таким заявлением он выступил после своей поездки.А после этого Макрон еще и добавил, что Европа не должна ввязываться в противостояние США и Китая из-за Тайваня, и вообще — пора бы перестать подстраиваться под Белый дом.Чем не "Свобода, ведущая народ" на баррикады борьбы с американским владычеством?Естественно, в США это не оставили без внимания. Отвечать поручили Марко Рубио — сенатору от Флориды. Второстепенный уровень, ничего не скажешь. Тот пригрозил, что раз Европа планирует сохранять нейтралитет в борьбе за Тайвань, то ей стоит подумать и о том, как решать конфликт на Украине, в который она втянула США.Рубио, само собой, врет. Вашингтон напрямую заинтересован в этом противостоянии. Если попытаться разглядеть глобальный лес за деревьями украинского кризиса, можно увидеть следующую картину: происходящие сегодня события не только и не столько про Украину. Она про Европу.Даже если российские танки завтра войдут во Львов, угрозы безопасности нашей стране пусть и снизятся, но не исчезнут. НАТО по-прежнему будет у границ России и не станет менее враждебной организацией. Прямое столкновение приведет к катастрофе — это понимают и в Москве, и в Вашингтоне, и в других североатлантических столицах. Его будут стараться избегать.При этом мирно сосуществовать тоже не получается — Владимир Путин в начале своего правления пытался встроить Россию в альянс, но в Брюсселе эту инициативу оценили холодно. Не для того "побеждали" СССР в холодной войне, чтобы якшаться с его наследницей. Да и какой вообще смысл включать в свой союз того, кого считаешь врагом?Именно поэтому события на Украине были предопределены — этого хотел Запад, и не оставил России выбора. Все мирные инициативы Москвы — не важно, "минские" или "стамбульские" — там использовали для укрепления ВСУ, а не для урегулирования противоречий.Блицкриг обеспечил бы победу над Украиной, но тогда новые конфликты разгорались бы в других местах по периметру России. Поражение Киева не стало бы уроком ни для кого, как не смогло им стать поражение Тбилиси в 2008 году.Поэтому цель Кремля в этом противостоянии, ни много ни мало — разрушить НАТО в ее нынешнем виде, отколов Европу от США. На первом этапе, когда Запад был уверен в способности сокрушить российскую экономику санкциями, Париж и Берлин метнулись в сторону Вашингтона. Но с течением конфликта становится ясно — Европа нужна Штатам для сохранения своего могущества, и ради этого они не побрезгуют никакими методами.Ярко иллюстрирует такое положение Германия: до февраля это был экономический локомотив ЕС с надежными поставками ресурсов и развитыми технологиями. Теперь же это сателлит США, энергетика которого полностью в руках заокеанского партнера. Ответственной за Европу в Белом доме хотят видеть Польшу — взять хотя бы историю с "Северными потоками" и Baltic Pipe. Что интересно, Берлин сам активно способствует такому сценарию: Германия — крупнейший донор экономической помощи в ЕС, а Польша — ее главный получатель. Все это подкрепляется также курсом Варшавы на милитаризацию и попытками отнять у Берлина реноме "защитника Европы на востоке". Активные закупки вооружений, в том числе новейших корейских танков, и планы по созданию заводов для производства снарядов с обедненным ураном — яркое тому подтверждение. Голубая мечта Польши — стать эдаким Стивеном из "Джанго освобожденного" для США в ЕС, который после попыток ослушаться хозяина первым будет возмущаться: "Что этот европеец себе позволяет?"Яркий пример: о блокировке Францией решения ЕС о поставках боеприпасов Украине сообщили именно польские СМИ. Париж обвиняют в попытках пролоббировать интересы своих оружейных компаний в условиях конфликта. Такое дозволено только Штатам!Традиционных лидеров Евросоюза такой расклад не может устраивать, но для того, чтобы они всерьез начали отстаивать свои национальные интересы, а не американские, необходимы серьезные экономические потрясения и, вероятно, смена поколений в правящих элитах.Россия в состоянии противостоять санкциям, но как в экономическом противостоянии одолеть ЕС и США, ведь только деньги могут заставить европейские элиты одуматься? Здесь на сцену и выходит Китай — первая экономика мира и главный торговый партнер Евросоюза с 2020 года. Пекину удалось сохранить эти позиции несмотря на усложнившуюся логистику после начала СВО. Именно КНР сможет предоставить Европе пространство для маневра в попытке вернуть суверенитет. А заодно и другие российские партнеры, которые осмеливаются проводить независимую политику. В общем, все, кто не попал в "цивилизованный мир".Но почему Россия вынуждена сражаться за суверенитет Германии и Франции? Потому что в противном случае они останутся частью враждебной для нее организации, которая, как мы уже отметили, открыто готовилась к вооруженному противостоянию. Россия сражается в первую очередь за себя. Дальнейшее невмешательство лишь усугубило бы ситуацию. Да и нельзя так в политике: если в Большой игре ты не оказался в числе игроков, то ты в ней — приз.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

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европа, мнение, авторы, колумнисты, россия