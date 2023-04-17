https://sputnik-abkhazia.ru/20230417/almaznuyu-kontrabandu-perekhvatili-v-sheremetevo-1045312626.html
Алмазную контрабанду перехватили в Шереметьево
Алмазную контрабанду перехватили в Шереметьево
Алмазы, сапфиры, рубины и изумруды из России пытался вывезти иностранный гражданин. 17.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-17T11:17+0300
2023-04-17T11:17+0300
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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности России перехватили в московском аэропорту Шереметьево контрабанду из драгоценных камней общим весом почти четыре тысячи карат, сообщает пресс-служба ФСБ.Алмазы, рубины, сапфиры и изумруды, которые обнаружили в багаже и личных вещах иностранного гражданина, были оценены в более чем шесть миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в особенно крупном размере.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230415/bolee-14-tysyach-kontrabandnykh-sigaret-izyali-v-magazinakh-gudauty--1045292151.html
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россия, фсб, новости
Алмазную контрабанду перехватили в Шереметьево
Алмазы, сапфиры, рубины и изумруды из России пытался вывезти иностранный гражданин.
СУХУМ, 17 апр - Sputnik.
Сотрудники Федеральной службы безопасности России перехватили в московском аэропорту Шереметьево контрабанду из драгоценных камней общим весом почти четыре тысячи карат, сообщает
пресс-служба ФСБ.
"Сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу драгоценных и полудрагоценных камней", - говорится в релизе.
Алмазы, рубины, сапфиры и изумруды, которые обнаружили в багаже и личных вещах иностранного гражданина, были оценены в более чем шесть миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в особенно крупном размере.