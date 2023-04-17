https://sputnik-abkhazia.ru/20230417/dvoe-grazhdan-abkhazii-spaseny-v-akvatorii-ochamchyrskogo-rayona-1045317364.html

Двое граждан Абхазии спасены в акватории Очамчырского района

Двое граждан Абхазии спасены в акватории Очамчырского района

МЧС Абхазии просит граждан и гостей республики соблюдать правила выхода и нахождения в море, а также соблюдать меры безопасности при нахождении в воде. 17.04.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии и погранотряда ФСБ России в спасли двоих граждан республики в акватории Очамчырского района, сообщает пресс-служба МЧС. Сигнал бедствия поступил по линии МЧС сотрудникам погранотряда, несшим службу в территориальных водах. В результате поисков были обнаружены двое граждан Абхазии на досках для серфинга, которых унесло течением. Они были благополучно доставлены на берег.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230121/itogi-2022-goda-podveli-v-mchs-abkhazii-1043719891.html

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