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Двое граждан Абхазии спасены в акватории Очамчырского района
Двое граждан Абхазии спасены в акватории Очамчырского района
МЧС Абхазии просит граждан и гостей республики соблюдать правила выхода и нахождения в море, а также соблюдать меры безопасности при нахождении в воде. 17.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-17T20:10+0300
2023-04-17T20:10+0300
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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии и погранотряда ФСБ России в спасли двоих граждан республики в акватории Очамчырского района, сообщает пресс-служба МЧС. Сигнал бедствия поступил по линии МЧС сотрудникам погранотряда, несшим службу в территориальных водах. В результате поисков были обнаружены двое граждан Абхазии на досках для серфинга, которых унесло течением. Они были благополучно доставлены на берег.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230121/itogi-2022-goda-podveli-v-mchs-abkhazii-1043719891.html
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абхазия, новости
Двое граждан Абхазии спасены в акватории Очамчырского района
МЧС Абхазии просит граждан и гостей республики соблюдать правила выхода и нахождения в море, а также соблюдать меры безопасности при нахождении в воде.
СУХУМ, 17 апр - Sputnik.
Сотрудники МЧС Абхазии и погранотряда ФСБ России в спасли двоих граждан республики в акватории Очамчырского района, сообщает
пресс-служба МЧС.
Сигнал бедствия поступил по линии МЧС сотрудникам погранотряда, несшим службу в территориальных водах.
В результате поисков были обнаружены двое граждан Абхазии на досках для серфинга, которых унесло течением. Они были благополучно доставлены на берег.