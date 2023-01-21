https://sputnik-abkhazia.ru/20230121/itogi-2022-goda-podveli-v-mchs-abkhazii-1043719891.html
Итоги 2022 года подвели в МЧС Абхазии
Итоги 2022 года подвели в МЧС Абхазии
Министр в целом положительно оценил деятельность личного состава МЧС Абхазии. По его словам, все поставленные задачи, в особенности гуманитарные миссии в зоне... 21.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-21T15:20+0300
2023-01-21T15:20+0300
2023-01-21T15:20+0300
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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Абхазии подвели итоги 2022 года, сообщает пресс-служба ведомства.Также 167 раз МЧС вызывали на ликвидацию последствий автомобильных аварий. В них погибли шесть человек, а спасены были 28. На воде за год произошло 23 происшествия, восемь человек были благополучно спасены, а 13 человек утонули. За год 50 раз сотрудники ведомства выезжали в горные регионы на поиски заблудившихся граждан и гостей республики. 32 человека были найдены, тела восьми человек были также обнаружены и переданы родственникам. Также спасатели оказали первую медицинскую помощь 63 людям, обнаружили 60 взрывоопасных предметов, 20 раз обезвреживали опасные химические вещества.Глава ведомства Лев Квициния также отметил деятельность МЧС в проведении международных гуманитарных операций. После начала военной спецоперации России на Украине в Абхазию были эвакуированы 132 беженца, а жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей регулярно доставлялась гуманитарная помощь. Всего за год в эти регионы было отправлено более 200 тонн груза.Кроме того, 15 сотрудников МЧС Абхазии две недели находились в Луганске, где оказывали помощь в проведении аварийно-спасательных работ. Из зоны боевых действий спасатели также вывезли тела семи выходцев из республики, погибших в боях за освобождение Донбасса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230118/-uvereny-v-zavtrashnem-dne-kak-bezhentsy-iz-dnr-i-lnr-zhivut-v-abkhazii-1043670382.html
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абхазия, мчс абхазии, новости
Итоги 2022 года подвели в МЧС Абхазии
Министр в целом положительно оценил деятельность личного состава МЧС Абхазии. По его словам, все поставленные задачи, в особенности гуманитарные миссии в зоне военной спецоперации, были выполнены.
СУХУМ, 21 янв - Sputnik. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Абхазии подвели итоги 2022 года, сообщает пресс-служба ведомства.
С начала января спасатели выезжали по экстренному вызову 1837 раз. 979 вызовов были связаны с пожарами, в них погибли шесть человек и были спасены девять.
Также 167 раз МЧС вызывали на ликвидацию последствий автомобильных аварий. В них погибли шесть человек, а спасены были 28. На воде за год произошло 23 происшествия, восемь человек были благополучно спасены, а 13 человек утонули.
За год 50 раз сотрудники ведомства выезжали в горные регионы на поиски заблудившихся граждан и гостей республики. 32 человека были найдены, тела восьми человек были также обнаружены и переданы родственникам.
Также спасатели оказали первую медицинскую помощь 63 людям, обнаружили 60 взрывоопасных предметов, 20 раз обезвреживали опасные химические вещества.
Глава ведомства Лев Квициния также отметил деятельность МЧС в проведении международных гуманитарных операций. После начала военной спецоперации России на Украине в Абхазию были эвакуированы 132 беженца, а жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей регулярно доставлялась гуманитарная помощь. Всего за год в эти регионы было отправлено более 200 тонн груза.
Кроме того, 15 сотрудников МЧС Абхазии две недели находились в Луганске, где оказывали помощь в проведении аварийно-спасательных работ. Из зоны боевых действий спасатели также вывезли тела семи выходцев из республики, погибших в боях за освобождение Донбасса.