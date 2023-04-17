https://sputnik-abkhazia.ru/20230417/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-18-marta-1045315554.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 марта

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 марта

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать антициклон и вынос тепла с юга. 17.04.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Во вторник, 18 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии