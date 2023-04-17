https://sputnik-abkhazia.ru/20230417/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-18-marta-1045315554.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 марта
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 марта
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать антициклон и вынос тепла с юга. 17.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-17T18:31+0300
2023-04-17T18:31+0300
2023-04-17T18:31+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/17/1043276171_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_9267a865eb42001fccef4e06ff649b16.jpg
СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Во вторник, 18 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/17/1043276171_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_bd9308e67693ef973c25c1f4725e6d60.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 марта
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать антициклон и вынос тепла с юга.
СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Во вторник, 18 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.