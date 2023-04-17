https://sputnik-abkhazia.ru/20230417/rossiya-sozdast-alternativu-kartam-mir-1045316869.html
Россия создаст альтернативу картам "Мир"
Россия создаст альтернативу картам "Мир"
Банк России налаживает двустороннюю работу с другими странами, чтобы россияне могли оплачивать покупки за рубежом альтернативными способами. 17.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-17T19:44+0300
2023-04-17T19:44+0300
2023-04-17T19:44+0300
россия
новости
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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Банк России выстраивает новую систему оплаты покупок россиян с другими странами, в том числе с Турцией, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной."Поэтому мы со всеми этими странами ведем индивидуальную работу двухстороннюю, для того, чтобы дать другие возможности, не карту "Мир". Карты этих стран, возможно, предоплаченные карты", — сказала глава Банка России.Набиуллина добавила, что ведется работа над выстраиванием системы "шлюзов" между платежными системами."Не во всех странах это работает, но мы будем продолжать. Зависит не только от нас, но и от наших партнеров. Тем не менее, такие возможности будут появляться, в том числе мы с Турцией сейчас активно работаем", — добавила глава .
https://sputnik-abkhazia.ru/20230327/v-rossii-zapuskayut-tsifrovoy-rubl-chto-eto-znachit-1044864359.html
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россия, новости
Россия создаст альтернативу картам "Мир"
Банк России налаживает двустороннюю работу с другими странами, чтобы россияне могли оплачивать покупки за рубежом альтернативными способами.
СУХУМ, 17 апр - Sputnik.
Банк России выстраивает новую систему оплаты покупок россиян с другими странами, в том числе с Турцией, сообщает
агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
По словам Набиуллиной, Россия активно развивала российскую платежную систему и возможность оплачивать покупки в других странах картами "Мир", но этому помешали санкции.
"Поэтому мы со всеми этими странами ведем индивидуальную работу двухстороннюю, для того, чтобы дать другие возможности, не карту "Мир". Карты этих стран, возможно, предоплаченные карты", — сказала глава Банка России.
Набиуллина добавила, что ведется работа над выстраиванием системы "шлюзов" между платежными системами.
"Не во всех странах это работает, но мы будем продолжать. Зависит не только от нас, но и от наших партнеров. Тем не менее, такие возможности будут появляться, в том числе мы с Турцией сейчас активно работаем", — добавила глава .