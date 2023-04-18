https://sputnik-abkhazia.ru/20230418/bank-rossii-gotov-k-pilotirovaniyu-tsifrovogo-rublya-1045324048.html

Банк России готов к пилотированию цифрового рубля

Банк России готов к пилотированию цифрового рубля

Цифровой рубль – это не криптовалюта, он обеспечен золотовалютными резервами, и его выпускает только Банк России. 18.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-18T10:45+0300

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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Центральный банк России готов начать тестовое использование цифрового рубля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Банка Эльвиры Набиуллиной, выступавшей перед фракцией КПРФ в Государственной Думе. "Мы готовы приступить к пилотированию цифрового рубля, то есть уже проведению реальных операций с реальными деньгами, но это сейчас небольшие суммы и небольшое число клиентов. После пилота мы сможем предложить цифровой рубль всем", – сказала она.Цифровой рубль – цифровая валюта, разрабатываемая Банком России. Он обладает рядом преимуществ, среди них быстрые и безопасные платежи для физических и юридических лиц, возможность маркировать средства строго на определенные цели, возможность заключать смарт-контракты, которые позволят ускорить и упростить многие сделки.Государство сможет улучшить контроль за расходованием бюджетных средств, но при этом не сможет контролировать деньги граждан, так как информация о кошельках, платежах и расчетах будет частью банковской тайны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230327/v-rossii-zapuskayut-tsifrovoy-rubl-chto-eto-znachit-1044864359.html

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