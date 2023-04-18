https://sputnik-abkhazia.ru/20230418/kasting-vtorogo-sezona-apsny-star-proydet-v-gosfilarmonii-30-aprelya-1045324876.html

Кастинг второго сезона "Apsny-Star" пройдет в Госфилармонии 30 апреля

Кастинг второго сезона "Apsny-Star" пройдет в Госфилармонии 30 апреля

Главный приз проекта "Аpsny-Star" – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных. 18.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-18T12:17+0300

2023-04-18T12:17+0300

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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Кастинг второго сезона музыкального проекта "Apsny-Star" пройдет в филармонии 30 апреля в 11:00. Об этом в интервью Sputnik рассказал продюсер проекта Анри Гумба.Гумба сообщил, что для участия в кастинге второго сезона уже отобрано шесть человек, которых выбрали во время первых прослушиваний. Ими стали Инна Койонова, Нила Начкебия, Сария Айба, Диана Карбашян, Рената Хаджиева, Муслим Ларго."Возможно, что мы еще доберем участников до девяти человек", – добавил продюсер проекта.Согласно правилам, в первых двух сезонах должны принять участие по 15 исполнителей, которые будут отобраны в команды троих наставников. По двое участников от каждого наставника будут бороться за победу в третьем суперсезоне.Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230328/pervye-poteri-vtoroy-kontsert-apsny-star-proshel-v-gosfilarmonii-1044905052.html

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