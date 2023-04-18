https://sputnik-abkhazia.ru/20230418/kitayskoe-lekarstvo-dlya-lipy-na-lykhnashte-dostavyat-19-aprelya-1045329053.html
Китайское лекарство для липы на Лыхнаште доставят 19 апреля
Китайское лекарство для липы на Лыхнаште доставят 19 апреля
По факту повреждения липы на исторической поляне Лыхнашта возбуждено уголовное дело, злоумышленнику может грозить до пяти лет лишения свободы. 18.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-18T15:22+0300
2023-04-18T15:22+0300
2023-04-18T15:40+0300
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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Препарат для восстановления липы на исторической поляне Лыхнашта доставят в Абхазию 19 апреля, сообщил Sputnik начальник Государственной инспекции по карантину растений Аркадий Джинджия. Специальное средство везут транзитом через Москву. Джинджия отметил, что препарат апробирован в Китае и выразил надежду на то, что с его помощью удастся спасти историческое дерево на Лыхнаште.Полуторавековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена вечером в среду, 5 апреля. Глубина повреждений коры составляет от 15 до 20 сантиметров.Местные жители стянули ствол железными скобами в местах распила, экологи предприняли меры для того, чтобы восстановить сокодвижение и спасти дерево. Произошедшее взволновало многих жителей республики, в том числе и китайца, который давно проживает в Абхазии.Он рассказал, что в Китайском научно-исследовательском институте сельского хозяйства, который находится в Пекине, есть эксперты, готовые предоставить абхазским коллегам препараты для лечения дерева по просьбе своего соотечественника.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230411/zaderzhany-dvoe-podozrevaemykh-v-intsidente-na-lykhnashte-1045214238.html
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Китайское лекарство для липы на Лыхнаште доставят 19 апреля
15:22 18.04.2023 (обновлено: 15:40 18.04.2023)
По факту повреждения липы на исторической поляне Лыхнашта возбуждено уголовное дело, злоумышленнику может грозить до пяти лет лишения свободы.
СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Препарат для восстановления липы на исторической поляне Лыхнашта доставят в Абхазию 19 апреля, сообщил Sputnik начальник Государственной инспекции по карантину растений Аркадий Джинджия.
Специальное средство везут транзитом через Москву. Джинджия отметил, что препарат апробирован в Китае и выразил надежду на то, что с его помощью удастся спасти историческое дерево на Лыхнаште.
Полуторавековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена вечером в среду, 5 апреля. Глубина повреждений коры составляет от 15 до 20 сантиметров.
Местные жители стянули ствол железными скобами в местах распила, экологи предприняли меры для того, чтобы восстановить сокодвижение и спасти дерево. Произошедшее взволновало многих жителей республики, в том числе и китайца, который давно проживает в Абхазии.
Он рассказал, что в Китайском научно-исследовательском институте сельского хозяйства, который находится в Пекине, есть эксперты, готовые предоставить абхазским коллегам препараты для лечения дерева по просьбе своего соотечественника.