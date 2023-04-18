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Китайское лекарство для липы на Лыхнаште доставят 19 апреля
Китайское лекарство для липы на Лыхнаште доставят 19 апреля
По факту повреждения липы на исторической поляне Лыхнашта возбуждено уголовное дело, злоумышленнику может грозить до пяти лет лишения свободы. 18.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-18T15:22+0300
2023-04-18T15:40+0300
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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Препарат для восстановления липы на исторической поляне Лыхнашта доставят в Абхазию 19 апреля, сообщил Sputnik начальник Государственной инспекции по карантину растений Аркадий Джинджия. Специальное средство везут транзитом через Москву. Джинджия отметил, что препарат апробирован в Китае и выразил надежду на то, что с его помощью удастся спасти историческое дерево на Лыхнаште.Полуторавековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена вечером в среду, 5 апреля. Глубина повреждений коры составляет от 15 до 20 сантиметров.Местные жители стянули ствол железными скобами в местах распила, экологи предприняли меры для того, чтобы восстановить сокодвижение и спасти дерево. Произошедшее взволновало многих жителей республики, в том числе и китайца, который давно проживает в Абхазии.Он рассказал, что в Китайском научно-исследовательском институте сельского хозяйства, который находится в Пекине, есть эксперты, готовые предоставить абхазским коллегам препараты для лечения дерева по просьбе своего соотечественника.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230411/zaderzhany-dvoe-podozrevaemykh-v-intsidente-na-lykhnashte-1045214238.html
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Китайское лекарство для липы на Лыхнаште доставят 19 апреля

15:22 18.04.2023 (обновлено: 15:40 18.04.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Многовековое дерево повредили на исторической поляне в селе Лыхны
Многовековое дерево повредили на исторической поляне в селе Лыхны - Sputnik Абхазия, 1920, 18.04.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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По факту повреждения липы на исторической поляне Лыхнашта возбуждено уголовное дело, злоумышленнику может грозить до пяти лет лишения свободы.
СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Препарат для восстановления липы на исторической поляне Лыхнашта доставят в Абхазию 19 апреля, сообщил Sputnik начальник Государственной инспекции по карантину растений Аркадий Джинджия.
Специальное средство везут транзитом через Москву. Джинджия отметил, что препарат апробирован в Китае и выразил надежду на то, что с его помощью удастся спасти историческое дерево на Лыхнаште.
Полуторавековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена вечером в среду, 5 апреля. Глубина повреждений коры составляет от 15 до 20 сантиметров.
Местные жители стянули ствол железными скобами в местах распила, экологи предприняли меры для того, чтобы восстановить сокодвижение и спасти дерево. Произошедшее взволновало многих жителей республики, в том числе и китайца, который давно проживает в Абхазии.
Он рассказал, что в Китайском научно-исследовательском институте сельского хозяйства, который находится в Пекине, есть эксперты, готовые предоставить абхазским коллегам препараты для лечения дерева по просьбе своего соотечественника.
Машина милиции Гудаутского района - Sputnik Абхазия, 1920, 11.04.2023
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Задержаны двое подозреваемых в повреждении липы на Лыхнаште
11 апреля, 15:27
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