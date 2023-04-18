https://sputnik-abkhazia.ru/20230418/ograzhdenie-dlya-zaschity-molodogo-samshita-postroyat-v-pitsunde-1045334203.html

Ограждение для защиты молодого самшита построят в Пицунде

Ограждение для защиты молодого самшита построят в Пицунде

Около трех километров ограждения предстоит построить вдоль территории, где начинает произрастать молодой самшит на берегу Пицунды. 18.04.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 апр – Sputnik, Бадри Есиава. В Пицунде огородят территорию, на которой растет молодой самшит, рассказала старший научный сотрудник Пицунда-Мюссерского заповедника Сабина Лобода.По ее словам, идея собрать средства на то, чтобы расчистить от сорняков и кустарников территорию, на которой начинает возрождаться самшит, возникла у жителей Пицунды около двух лет назад. Появилась инициативная группа, которой меньше чем за год удалось собрать деньги на 700-800 метров ограждений из металлических профилей и 3-D сетки. Протяженность же всего участка составляет около трех километров."Мы решили начать с малого – с демонтажа старого забора и с расчистки. Из-за того что самшит весь высох, тут начали развиваться ежевика, разные сорняки и кустарники. Мы видим много всходов молодого самшита. Они примерно от трех до 15 сантиметров в высоту и им около трех-пяти лет. Их нужно спасти", – уверена Лобода.Она добавила, что финансовую помощь также обещали оказать власти Гагрского района. Руководство администрации Пицунды выделило технику и сотрудников для вывоза собранной древесины.Старший научный сотрудник Пицунда-Мюссерского заповедника не исключает вероятности очередного появления самшитовой огневки. В связи с этим Сабина Лобода видит необходимость в обработке растений от этого паразита несколько раз в год.Согласно картам советского периода, общая площадь заповедника составляет 3700 гектаров. Самшитовые рощи расположены в селе Лдзаа и на въезде в Пицунду вдоль береговой линии. Площадь каждой из них - около 30 гектаров. После нашествия самшитовой огневки в 2012 году, все деревья этого вида погибли."Вредитель съел зеленую массу, а стволы остались. Деревья высохли. Они гниют и падают. В данный момент эти рощи выглядят как кладбища самшита. Молодые деревья всходят также и в роще в селе Лдзаа. Там ситуация даже лучше, так как сорной растительности меньше", – отметила Лобода.Самшит колхидский, или кавказский, — реликтовое растение третичного периода. Этот вид самый мелколистный и самый зимостойкий среди европейских самшитов, выдерживает зимние температуры до −10°C, доживает до 600 лет и растет очень медленно, по несколько сантиметров в год.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230410/okolo-800-kilogrammov-musora-sobrali-vo-vremya-subbotnika-v-pitsunde-1045197869.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210606/Volontery-posadili-50-sazhentsev-samshita-v-Bzybskom-uschele-1032569971.html

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