https://sputnik-abkhazia.ru/20230418/ograzhdenie-dlya-zaschity-molodogo-samshita-postroyat-v-pitsunde-1045334203.html
Ограждение для защиты молодого самшита построят в Пицунде
Ограждение для защиты молодого самшита построят в Пицунде
Около трех километров ограждения предстоит построить вдоль территории, где начинает произрастать молодой самшит на берегу Пицунды. 18.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-18T20:54+0300
2023-04-18T20:54+0300
2023-04-18T22:29+0300
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СУХУМ, 18 апр – Sputnik, Бадри Есиава. В Пицунде огородят территорию, на которой растет молодой самшит, рассказала старший научный сотрудник Пицунда-Мюссерского заповедника Сабина Лобода.По ее словам, идея собрать средства на то, чтобы расчистить от сорняков и кустарников территорию, на которой начинает возрождаться самшит, возникла у жителей Пицунды около двух лет назад. Появилась инициативная группа, которой меньше чем за год удалось собрать деньги на 700-800 метров ограждений из металлических профилей и 3-D сетки. Протяженность же всего участка составляет около трех километров."Мы решили начать с малого – с демонтажа старого забора и с расчистки. Из-за того что самшит весь высох, тут начали развиваться ежевика, разные сорняки и кустарники. Мы видим много всходов молодого самшита. Они примерно от трех до 15 сантиметров в высоту и им около трех-пяти лет. Их нужно спасти", – уверена Лобода.Она добавила, что финансовую помощь также обещали оказать власти Гагрского района. Руководство администрации Пицунды выделило технику и сотрудников для вывоза собранной древесины.Старший научный сотрудник Пицунда-Мюссерского заповедника не исключает вероятности очередного появления самшитовой огневки. В связи с этим Сабина Лобода видит необходимость в обработке растений от этого паразита несколько раз в год.Согласно картам советского периода, общая площадь заповедника составляет 3700 гектаров. Самшитовые рощи расположены в селе Лдзаа и на въезде в Пицунду вдоль береговой линии. Площадь каждой из них - около 30 гектаров. После нашествия самшитовой огневки в 2012 году, все деревья этого вида погибли."Вредитель съел зеленую массу, а стволы остались. Деревья высохли. Они гниют и падают. В данный момент эти рощи выглядят как кладбища самшита. Молодые деревья всходят также и в роще в селе Лдзаа. Там ситуация даже лучше, так как сорной растительности меньше", – отметила Лобода.Самшит колхидский, или кавказский, — реликтовое растение третичного периода. Этот вид самый мелколистный и самый зимостойкий среди европейских самшитов, выдерживает зимние температуры до −10°C, доживает до 600 лет и растет очень медленно, по несколько сантиметров в год.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230410/okolo-800-kilogrammov-musora-sobrali-vo-vremya-subbotnika-v-pitsunde-1045197869.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210606/Volontery-posadili-50-sazhentsev-samshita-v-Bzybskom-uschele-1032569971.html
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абхазия, пицунда, новости, борьба с самшитовой огневкой, самшит
абхазия, пицунда, новости, борьба с самшитовой огневкой, самшит
Ограждение для защиты молодого самшита построят в Пицунде
20:54 18.04.2023 (обновлено: 22:29 18.04.2023)
Около трех километров ограждения предстоит построить вдоль территории, где начинает произрастать молодой самшит на берегу Пицунды.
СУХУМ, 18 апр – Sputnik, Бадри Есиава. В Пицунде огородят территорию, на которой растет молодой самшит, рассказала старший научный сотрудник Пицунда-Мюссерского заповедника Сабина Лобода.
"Пицундские самшитники, которые были поражены огневкой, под угрозой высокой антропогенной нагрузки. Через дорогу от самшитника, расположенного вдоль береговой линии, функционирует много гостиниц. Постояльцы ходят на море через участки, где произрастает молодой самшит. Они наступают на растения, некоторые даже их выкапывают. Нередко там устраивают пикники, вывозят древесину и тем самым, наносят ущерб насаждениям", – объяснила она.
По ее словам, идея собрать средства на то, чтобы расчистить от сорняков и кустарников территорию, на которой начинает возрождаться самшит, возникла у жителей Пицунды около двух лет назад. Появилась инициативная группа, которой меньше чем за год удалось собрать деньги на 700-800 метров ограждений из металлических профилей и 3-D сетки. Протяженность же всего участка составляет около трех километров.
"Мы решили начать с малого – с демонтажа старого забора и с расчистки. Из-за того что самшит весь высох, тут начали развиваться ежевика, разные сорняки и кустарники. Мы видим много всходов молодого самшита. Они примерно от трех до 15 сантиметров в высоту и им около трех-пяти лет. Их нужно спасти", – уверена Лобода.
Она добавила, что финансовую помощь также обещали оказать власти Гагрского района. Руководство администрации Пицунды выделило технику и сотрудников для вывоза собранной древесины.
Старший научный сотрудник Пицунда-Мюссерского заповедника не исключает вероятности очередного появления самшитовой огневки. В связи с этим Сабина Лобода видит необходимость в обработке растений от этого паразита несколько раз в год.
Согласно картам советского периода, общая площадь заповедника составляет 3700 гектаров. Самшитовые рощи расположены в селе Лдзаа и на въезде в Пицунду вдоль береговой линии. Площадь каждой из них - около 30 гектаров. После нашествия самшитовой огневки в 2012 году, все деревья этого вида погибли.
"Вредитель съел зеленую массу, а стволы остались. Деревья высохли. Они гниют и падают. В данный момент эти рощи выглядят как кладбища самшита. Молодые деревья всходят также и в роще в селе Лдзаа. Там ситуация даже лучше, так как сорной растительности меньше", – отметила Лобода.
Самшит колхидский, или кавказский, — реликтовое растение третичного периода. Этот вид самый мелколистный и самый зимостойкий среди европейских самшитов, выдерживает зимние температуры до −10°C, доживает до 600 лет и растет очень медленно, по несколько сантиметров в год.