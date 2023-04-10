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https://sputnik-abkhazia.ru/20230410/okolo-800-kilogrammov-musora-sobrali-vo-vremya-subbotnika-v-pitsunde-1045197869.html
Около 800 килограммов мусора собрали во время субботника в Пицунде
Около 800 килограммов мусора собрали во время субботника в Пицунде
В субботнике, который прошел 9 апреля, участвовало около ста человек из числа сотрудников заповедника и администрации села Лдзаа, ученики сельской школы и... 10.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-10T20:30+0300
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СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Около 200 мусорных пакетов вместимостью в 40 килограммов удалось заполнить во время субботника на территории лесничества в селе Лдзаа. Об этом Sputnik рассказала старший научный сотрудник Пицунда-Мюссерского заповедника Сабина Лобода."Этот мусор собирался в течение всего послевоенного периода. В Пицунде свалки нет, и местные жители выбрасывали его там. Таким образом, свалка появилась. Мне кажется, что мы убрали около 30% от общего количества мусора. Еще много отходов там остается", - рассказала она.Лобода подчеркнула, что место уборки очень живописно - оттуда, с одной стороны, видна роща самшита, с другой – поля и холмы. Но оно сильно замусорено, причем отходы бросают не только в лесополосе и на полях, но и по обочинам дорог. Вдоль проезжей части мусор уже зарос кустарниками, и администрация села Лдзаа пообещала расчистить эти участки спецтехникой. Руководство села также предоставило транспорт для вывоза собранных бытовых отходов."У нас два лесничества – Пицундское и Лдзаа. В обоих лесничествах произрастают сосна и самшит. В месте, где мы вчера провели субботник, возрождается самшит. Мы хотим эту территорию привести в порядок. Вторым этапом планируем предпринять меры по защите самшита, так как молодые растения не видны, и их вытаптывают люди, скот. Нужно расчистить территорию и установить предупредительные знаки", - добавила ЛободаСотрудница заповедника также уточнила, что в этой зоне подобная акция проводится в первый, но не последний раз."У нас в Пицунде, в сосновой роще, уже пять лет существует традиция ежегодно проводить субботники, но всегда они были однодневными. Сейчас, у нас такой объем мусора накопился в Лдзаа, что нужно будет выйти на субботники еще раз", - подчеркнула Лобода и добавила, что участники акции намерены провести два-три субботника до начала лета.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230319/nachalis-raboty-po-raschistke-ritsinskogo-parka-posle-snegopadov--1044730328.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230322/rabochaya-gruppa-kabmina-opredelit-granitsy-i-polozheniya-dvukh-zapovednikov-i-natsparka-abkhazii-1044780791.html
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абхазия, пицунда, новости

Около 800 килограммов мусора собрали во время субботника в Пицунде

20:30 10.04.2023 (обновлено: 20:32 10.04.2023)
© Foto / Сабина ЛободаПицундско-мюссерский заповедник
Пицундско-мюссерский заповедник - Sputnik Абхазия, 1920, 10.04.2023
© Foto / Сабина Лобода
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В субботнике, который прошел 9 апреля, участвовало около ста человек из числа сотрудников заповедника и администрации села Лдзаа, ученики сельской школы и неравнодушные жители Пицунды.
СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Около 200 мусорных пакетов вместимостью в 40 килограммов удалось заполнить во время субботника на территории лесничества в селе Лдзаа. Об этом Sputnik рассказала старший научный сотрудник Пицунда-Мюссерского заповедника Сабина Лобода.
Она уточнила, что помимо этого жители города собрали много крупного бытового мусора, в том числе, старую технику, металлолом, строительные материалы.
"Этот мусор собирался в течение всего послевоенного периода. В Пицунде свалки нет, и местные жители выбрасывали его там. Таким образом, свалка появилась. Мне кажется, что мы убрали около 30% от общего количества мусора. Еще много отходов там остается", - рассказала она.
Лобода подчеркнула, что место уборки очень живописно - оттуда, с одной стороны, видна роща самшита, с другой – поля и холмы. Но оно сильно замусорено, причем отходы бросают не только в лесополосе и на полях, но и по обочинам дорог.
Вдоль проезжей части мусор уже зарос кустарниками, и администрация села Лдзаа пообещала расчистить эти участки спецтехникой. Руководство села также предоставило транспорт для вывоза собранных бытовых отходов.
© Foto / Сабина Лобода

Субботник в Пицунда-Мюссерском заповеднике

Субботник в Пицунда-Мюссерском заповеднике - Sputnik Абхазия
1/3
© Foto / Сабина Лобода

Субботник в Пицунда-Мюссерском заповеднике

© Foto / Сабина Лобода

Субботник в Пицунда-Мюссерском заповеднике

Субботник в Пицунда-Мюссерском заповеднике - Sputnik Абхазия
2/3
© Foto / Сабина Лобода

Субботник в Пицунда-Мюссерском заповеднике

© Foto / Сабина Лобода

Субботник в Пицунда-Мюссерском заповеднике

Субботник в Пицунда-Мюссерском заповеднике - Sputnik Абхазия
3/3
© Foto / Сабина Лобода

Субботник в Пицунда-Мюссерском заповеднике

1/3
© Foto / Сабина Лобода

Субботник в Пицунда-Мюссерском заповеднике

2/3
© Foto / Сабина Лобода

Субботник в Пицунда-Мюссерском заповеднике

3/3
© Foto / Сабина Лобода

Субботник в Пицунда-Мюссерском заповеднике

"У нас два лесничества – Пицундское и Лдзаа. В обоих лесничествах произрастают сосна и самшит. В месте, где мы вчера провели субботник, возрождается самшит. Мы хотим эту территорию привести в порядок. Вторым этапом планируем предпринять меры по защите самшита, так как молодые растения не видны, и их вытаптывают люди, скот. Нужно расчистить территорию и установить предупредительные знаки", - добавила Лобода
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Сотрудница заповедника также уточнила, что в этой зоне подобная акция проводится в первый, но не последний раз.
"У нас в Пицунде, в сосновой роще, уже пять лет существует традиция ежегодно проводить субботники, но всегда они были однодневными. Сейчас, у нас такой объем мусора накопился в Лдзаа, что нужно будет выйти на субботники еще раз", - подчеркнула Лобода и добавила, что участники акции намерены провести два-три субботника до начала лета.
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