https://sputnik-abkhazia.ru/20230418/port-sochi-ne-podtverdil-zapusk-morskogo-soobscheniya-s-abkhaziey-1045325039.html
Порт Сочи не подтвердил запуск морского сообщения с Абхазией
Порт Сочи не подтвердил запуск морского сообщения с Абхазией
Информации о том, возобновятся ли поездки "Грифона" летом 2023 года, пока нет. 18.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-18T13:29+0300
2023-04-18T13:29+0300
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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Запуск морского сообщения между Сочи и Абхазией пока не планируется, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Сочинского морского порта Юрия Владимирова.Скоростной катамаран "Грифон" из Сочи в Сухум был запущен в 2022 году, но после первого рейса движение по маршруту было приостановлено по техническим причинам. Отвечая на вопрос о том, будут ли организованы перевозки в этом году, Владимиров подчеркнул, что информации об этом пока нет. Первый рейс "Грифона" прибыл в Сухум 6 мая 2022 года и привез девять пассажиров. Планировалось, что он будет ходить до конца сентября, все необходимые таможенные пограничные процедуры при пересечении государственной границы Абхазии должны были проходить в сухумском порту.Теплоход вмещает 120 пассажиров, средняя скорость 24 узла. Тестовый рейс в октябре 2021 года показал, что путешествие в одну сторону займет три часа 15 минут.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230117/morskie-marshrutki-planiruyut-zapustit-v-sochi-1043652485.html
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абхазия, сочи, новости
Порт Сочи не подтвердил запуск морского сообщения с Абхазией
Информации о том, возобновятся ли поездки "Грифона" летом 2023 года, пока нет.
СУХУМ, 18 апр – Sputnik.
Запуск морского сообщения между Сочи и Абхазией пока не планируется, сообщает РИА Новости
со ссылкой на гендиректора Сочинского морского порта Юрия Владимирова.
Скоростной катамаран "Грифон" из Сочи в Сухум был запущен в 2022 году, но после первого рейса движение по маршруту было приостановлено по техническим причинам. Отвечая на вопрос о том, будут ли организованы перевозки в этом году, Владимиров подчеркнул, что информации об этом пока нет.
Первый рейс "Грифона" прибыл в Сухум 6 мая 2022 года и привез девять пассажиров. Планировалось, что он будет ходить до конца сентября, все необходимые таможенные пограничные процедуры при пересечении государственной границы Абхазии должны были проходить в сухумском порту.
Теплоход вмещает 120 пассажиров, средняя скорость 24 узла. Тестовый рейс в октябре 2021 года показал, что путешествие в одну сторону займет три часа 15 минут.