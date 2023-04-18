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Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 апреля
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле пониженного атмосферного давления и вынос тепла с юга. 18.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-18T19:05+0300
2023-04-18T19:05+0300
2023-04-18T19:05+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. В среду, 19 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 апреля
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле пониженного атмосферного давления и вынос тепла с юга.
СУХУМ, 19 апр – Sputnik. В среду, 19 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +18°С до +23°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.