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Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 апреля

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле пониженного атмосферного давления и вынос тепла с юга. 18.04.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. В среду, 19 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии