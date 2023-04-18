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https://sputnik-abkhazia.ru/20230418/sberbank-abkhazii-utverdil-grafik-vyplat-rossiyskikh-pensiy-za-aprel-2023-goda-1045326039.html
Сбербанк Абхазии утвердил график выплат российских пенсий за апрель 2023 года
Сбербанк Абхазии утвердил график выплат российских пенсий за апрель 2023 года
В зависимости от года рождения пенсионеров банк определил даты выплат, получить которые можно в любом удобном отделении. 18.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-18T12:52+0300
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СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Сбербанк Абхазии утвердил график выплат пенсий гражданам России, проживающим в республике.В зависимости от года рождения, пенсионеры разделены на три группы:Гражданам, родившимся до 1950 года включительно, будут выплачивать пенсии с 16 апреля.С 21 апреля свои выплаты могут получить пенсионеры, родившиеся в период с 1951 по 1956 годы включительно.Те, кто относится к третьей группе - пенсионеры, родившиеся в 1957 году и позднее, могут обратиться в банк с 27 апреля.Пенсии можно будет получить во всех отделениях Сбербанка Абхазии вне зависимости от места регистрации и фактического проживания пенсионера.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230403/rossiya-ratifitsirovala-protokol-s-abkhaziey-o-vozvrate-nezakonno-poluchennoy-pensii-1045012917.html
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абхазия, пенсии, новости

Сбербанк Абхазии утвердил график выплат российских пенсий за апрель 2023 года

12:52 18.04.2023 (обновлено: 13:02 18.04.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Деньги
Деньги - Sputnik Абхазия, 1920, 18.04.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В зависимости от года рождения пенсионеров банк определил даты выплат, получить которые можно в любом удобном отделении.
СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Сбербанк Абхазии утвердил график выплат пенсий гражданам России, проживающим в республике.
В зависимости от года рождения, пенсионеры разделены на три группы:
Гражданам, родившимся до 1950 года включительно, будут выплачивать пенсии с 16 апреля.
С 21 апреля свои выплаты могут получить пенсионеры, родившиеся в период с 1951 по 1956 годы включительно.
Те, кто относится к третьей группе - пенсионеры, родившиеся в 1957 году и позднее, могут обратиться в банк с 27 апреля.
Пенсии можно будет получить во всех отделениях Сбербанка Абхазии вне зависимости от места регистрации и фактического проживания пенсионера.
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