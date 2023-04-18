https://sputnik-abkhazia.ru/20230418/ushel-iz-zhizni-zasluzhennyy-trener-abkhazii-akhilles-mavrofidi-1045339783.html

Ушел из жизни заслуженный тренер Абхазии Ахиллес Маврофиди

Ушел из жизни заслуженный тренер Абхазии Ахиллес Маврофиди

Ахиллес Маврофиди родился в 1957 году в Сухуме, 15 апреля 2023 года ему исполнилось 66 лет. 18.04.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Скончался заслуженный тренер Абхазии по гребле на каноэ и байдарках, старший тренер паралимпийской сборной России по гребле на байдарках и каноэ, руководитель спортивного отдела Союза инвалидов России Ахиллес Маврофиди. Об этом сообщает Госкомспорта Абхазии. "Его жизнь – это пример верности своему делу, ответственности и честности. Уход из жизни такого человека - невосполнимая утрата для спортивной общественности Абхазии. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах благодарных учеников и каждого, кто его знал", - говорится в сообщении.Ахиллес Маврофиди родился в 1957 году в Сухуме. В 1958 году он перенес полиомелит в тяжелой форме. Несмотря на это, он увлекся греблей - единственным видом спорта, где не имели значения ослабшие после болезни ноги. Он добился больших успехов, был призером юношеских соревнований, входил в состав сборной команды Грузии. Став тренером, он воспитал целую плеяду именитых абхазских и российских спортсменов. В том числе, он был тренером российских паралимпийцев. Маврофиди ушел из жизни в возрасте 66 лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/turbaza-tuzhba-i-mavrofidi-o-potentsiale-sportivnogo-turizma-v-abkhazii--1041359085.html

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