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Владимир Путин посетил военные штабы в зоне спецоперации
Владимир Путин посетил военные штабы в зоне спецоперации
Глава государства выслушал доклады офицеров о военной обстановке и поздравил военнослужащих с праздником светлой Пасхи. 18.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-18T09:00+0300
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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Президент России и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами страны Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаб нацгвардии "Восток" в ЛНР, сообщает пресс-служба Кремля.На совещании в штабе "Днепра" обсуждалась военная обстановка на Запорожском и Херсонском направлениях. Глава государства заслушал доклады командира ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.В штабе нацгвардии "Восток" Владимир Путин также выслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров.Кроме того, глава государства поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и подарил им копии икон.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230417/rossiyskie-shturmovye-otryady-osvobodili-dva-kvartala-artemovska-za-sutki-1045315257.html
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Владимир Путин посетил военные штабы в зоне спецоперации
09:00 18.04.2023 (обновлено: 10:29 18.04.2023)
Глава государства выслушал доклады офицеров о военной обстановке и поздравил военнослужащих с праздником светлой Пасхи.
СУХУМ, 18 апр – Sputnik.
Президент России и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами страны Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаб нацгвардии "Восток" в ЛНР, сообщает
пресс-служба Кремля.
На совещании в штабе "Днепра" обсуждалась военная обстановка на Запорожском и Херсонском направлениях. Глава государства заслушал доклады командира ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.
В штабе нацгвардии "Восток" Владимир Путин также выслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров.
Кроме того, глава государства поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и подарил им копии икон.