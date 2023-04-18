https://sputnik-abkhazia.ru/20230418/vladimir-putin-posetil-voennye-shtaby-v-zone-spetsoperatsii-1045318826.html

Владимир Путин посетил военные штабы в зоне спецоперации

Владимир Путин посетил военные штабы в зоне спецоперации

Глава государства выслушал доклады офицеров о военной обстановке и поздравил военнослужащих с праздником светлой Пасхи. 18.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-18T09:00+0300

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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Президент России и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами страны Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаб нацгвардии "Восток" в ЛНР, сообщает пресс-служба Кремля.На совещании в штабе "Днепра" обсуждалась военная обстановка на Запорожском и Херсонском направлениях. Глава государства заслушал доклады командира ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.В штабе нацгвардии "Восток" Владимир Путин также выслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров.Кроме того, глава государства поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и подарил им копии икон.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230417/rossiyskie-shturmovye-otryady-osvobodili-dva-kvartala-artemovska-za-sutki-1045315257.html

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