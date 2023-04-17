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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230417/rossiyskie-shturmovye-otryady-osvobodili-dva-kvartala-artemovska-za-sutki-1045315257.html
Российские штурмовые отряды освободили два квартала Артемовска за сутки
Российские штурмовые отряды освободили два квартала Артемовска за сутки
Поддержку штурмовым подразделениям оказывали воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия Южной группировки войск. 17.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-17T16:46+0300
2023-04-17T16:46+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Российские войска за сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части Артемовска, сообщает Министерство обороны России.Потери противника за сутки на Донецком направлении составили более 270 военнослужащих и наемников, один танк, боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей.На Купянском направлении были поражены подразделения ВСУ в районе Двуречной, Тимковки, Табаевки и Берестового в Харьковской области, пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп. За сутки украинская армия на этом направлении потеряла до 35 солдат, самоходную гаубицу "Акация", две радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6.На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, самоходную гаубицу "Гвоздика".На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки ВСУ потеряли до 60 солдат, два пикапа, гаубицу "Мста-Б", склад боеприпасов, ангар с вооружением и военной техникой 65-й механизированной бригады. На Херсонском направлении российские войска уничтожили более 55 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийскую систему М777, самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика".Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 95 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 123 районах. Средства ПВО России за сутки перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, четыре украинских беспилотника.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230416/shturmovye-otryady-vagner-osvobodili-esche-dva-kvartala-artemovska-1045310023.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230414/rossiyskie-voyska-presekli-deystviya-pyati-grupp-diversantov-na-kupyanskom-napravlenii-1045275146.html
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россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф
россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф

Российские штурмовые отряды освободили два квартала Артемовска за сутки

16:46 17.04.2023
© SputnikБронированные самоходные машины БРМ-1К на гусеничном ходу, предназначенные для разведки на поле боя, на полигоне в зоне проведения спецоперации
Бронированные самоходные машины БРМ-1К на гусеничном ходу, предназначенные для разведки на поле боя, на полигоне в зоне проведения спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 17.04.2023
© Sputnik
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Поддержку штурмовым подразделениям оказывали воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия Южной группировки войск.
СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Российские войска за сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части Артемовска, сообщает Министерство обороны России.
"Авиацией совершены 22 самолетовылета. Артиллерией "Южной" группировки войск выполнены 54 огневые задачи", - говорится в сообщении.
Потери противника за сутки на Донецком направлении составили более 270 военнослужащих и наемников, один танк, боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей.
На Купянском направлении были поражены подразделения ВСУ в районе Двуречной, Тимковки, Табаевки и Берестового в Харьковской области, пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп. За сутки украинская армия на этом направлении потеряла до 35 солдат, самоходную гаубицу "Акация", две радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6.
На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, самоходную гаубицу "Гвоздика".
Работа РСЗО Торнадо-Г в южном секторе СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 16.04.2023
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Штурмовые отряды "Вагнер" освободили еще два квартала Артемовска
Вчера, 16:15
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки ВСУ потеряли до 60 солдат, два пикапа, гаубицу "Мста-Б", склад боеприпасов, ангар с вооружением и военной техникой 65-й механизированной бригады. На Херсонском направлении российские войска уничтожили более 55 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийскую систему М777, самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика".
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 95 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 123 районах.
Средства ПВО России за сутки перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, четыре украинских беспилотника.
Танкисты ВС РФ в зоне проведения спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 14.04.2023
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Российские войска пресекли действия пяти групп диверсантов на Купянском направлении
14 апреля, 16:48
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