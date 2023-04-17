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Российские штурмовые отряды освободили два квартала Артемовска за сутки
Российские штурмовые отряды освободили два квартала Артемовска за сутки
Поддержку штурмовым подразделениям оказывали воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия Южной группировки войск. 17.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-17T16:46+0300
2023-04-17T16:46+0300
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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Российские войска за сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части Артемовска, сообщает Министерство обороны России.Потери противника за сутки на Донецком направлении составили более 270 военнослужащих и наемников, один танк, боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей.На Купянском направлении были поражены подразделения ВСУ в районе Двуречной, Тимковки, Табаевки и Берестового в Харьковской области, пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп. За сутки украинская армия на этом направлении потеряла до 35 солдат, самоходную гаубицу "Акация", две радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6.На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, самоходную гаубицу "Гвоздика".На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки ВСУ потеряли до 60 солдат, два пикапа, гаубицу "Мста-Б", склад боеприпасов, ангар с вооружением и военной техникой 65-й механизированной бригады. На Херсонском направлении российские войска уничтожили более 55 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийскую систему М777, самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика".Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 95 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 123 районах. Средства ПВО России за сутки перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, четыре украинских беспилотника.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230416/shturmovye-otryady-vagner-osvobodili-esche-dva-kvartala-artemovska-1045310023.html
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россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф
россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф
Российские штурмовые отряды освободили два квартала Артемовска за сутки
Поддержку штурмовым подразделениям оказывали воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия Южной группировки войск.
СУХУМ, 17 апр - Sputnik.
Российские войска за сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части Артемовска, сообщает
Министерство обороны России.
"Авиацией совершены 22 самолетовылета. Артиллерией "Южной" группировки войск выполнены 54 огневые задачи", - говорится в сообщении.
Потери противника за сутки на Донецком направлении составили более 270 военнослужащих и наемников, один танк, боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей.
На Купянском направлении были поражены подразделения ВСУ в районе Двуречной, Тимковки, Табаевки и Берестового в Харьковской области, пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп. За сутки украинская армия на этом направлении потеряла до 35 солдат, самоходную гаубицу "Акация", две радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6.
На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, самоходную гаубицу "Гвоздика".
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки ВСУ потеряли до 60 солдат, два пикапа, гаубицу "Мста-Б", склад боеприпасов, ангар с вооружением и военной техникой 65-й механизированной бригады. На Херсонском направлении российские войска уничтожили более 55 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийскую систему М777, самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика".
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 95 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 123 районах.
Средства ПВО России за сутки перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, четыре украинских беспилотника.