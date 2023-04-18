https://sputnik-abkhazia.ru/20230418/vsu-poteryali-bolee-290-soldat-na-donetskom-napravlenii-za-sutki-1045333571.html

ВСУ потеряли более 290 солдат на Донецком направлении за сутки

ВСУ потеряли более 290 солдат на Донецком направлении за сутки

За сутки на этом направлении были уничтожены боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, боевая машина РСЗО "Град"... 18.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-18T17:23+0300

2023-04-18T17:23+0300

2023-04-18T17:35+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

донбасс

новости

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/10/1043156741_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_52ad87e46d73f50ff271023eeeb0f636.jpg

СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Киев за сутки потерял на Донецком направлении более 290 военнослужащих и наемников, сообщает Министерство обороны России.За сутки на этом направлении было совершено шесть вылетов авиации, артиллерия выполнила 63 огневые задачи.На Купянском направлении за сутки было уничтожено до 35 солдат ВСУ, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две самоходные гаубицы М109 "Paladin", гаубица Д-20, на Красно-Лиманском направлении – более 80 бойцов противника, две боевые бронированные машины.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, два пикапа, гаубица Д-20, два склада боеприпасов. На Херсонском направлении – более 25 солдат ВСУ, три автомобиля, артиллерийская система М777, гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах, поражены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 110-й механизированной бригад ВСУ, два склада топлива для украинской военной техники. Средствами ПВО России за сутки уничтожены шесть украинских беспилотников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230418/vladimir-putin-posetil-voennye-shtaby-v-zone-spetsoperatsii-1045318826.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф