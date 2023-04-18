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ВСУ потеряли более 290 солдат на Донецком направлении за сутки
ВСУ потеряли более 290 солдат на Донецком направлении за сутки
За сутки на этом направлении были уничтожены боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, боевая машина РСЗО "Град"... 18.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-18T17:23+0300
2023-04-18T17:23+0300
2023-04-18T17:35+0300
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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Киев за сутки потерял на Донецком направлении более 290 военнослужащих и наемников, сообщает Министерство обороны России.За сутки на этом направлении было совершено шесть вылетов авиации, артиллерия выполнила 63 огневые задачи.На Купянском направлении за сутки было уничтожено до 35 солдат ВСУ, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две самоходные гаубицы М109 "Paladin", гаубица Д-20, на Красно-Лиманском направлении – более 80 бойцов противника, две боевые бронированные машины.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, два пикапа, гаубица Д-20, два склада боеприпасов. На Херсонском направлении – более 25 солдат ВСУ, три автомобиля, артиллерийская система М777, гаубицы Д-30. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах, поражены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 110-й механизированной бригад ВСУ, два склада топлива для украинской военной техники. Средствами ПВО России за сутки уничтожены шесть украинских беспилотников.
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ВСУ потеряли более 290 солдат на Донецком направлении за сутки
17:23 18.04.2023 (обновлено: 17:35 18.04.2023)
За сутки на этом направлении были уничтожены боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", артиллерийская система М777, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
СУХУМ, 18 апр – Sputnik
. Киев за сутки потерял на Донецком направлении более 290 военнослужащих и наемников, сообщает
Министерство обороны России.
"На Донецком направлении штурмовые отряды в результате активных действий овладели тремя кварталами в северной, центральной и южной частях города Артемовск", – говорится в сообщении.
За сутки на этом направлении было совершено шесть вылетов авиации, артиллерия выполнила 63 огневые задачи.
На Купянском направлении за сутки было уничтожено до 35 солдат ВСУ, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две самоходные гаубицы М109 "Paladin", гаубица Д-20, на Красно-Лиманском направлении – более 80 бойцов противника, две боевые бронированные машины.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, два пикапа, гаубица Д-20, два склада боеприпасов. На Херсонском направлении – более 25 солдат ВСУ, три автомобиля, артиллерийская система М777, гаубицы Д-30.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах, поражены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 110-й механизированной бригад ВСУ, два склада топлива для украинской военной техники. Средствами ПВО России за сутки уничтожены шесть украинских беспилотников.