https://sputnik-abkhazia.ru/20230419/edinstvennyy-i-dragotsennyy-gde-iskat-resursy-spaseniya-energetiki-abkhazii-1045358507.html

Единственный и драгоценный: где искать ресурсы спасения энергетики Абхазии

Единственный и драгоценный: где искать ресурсы спасения энергетики Абхазии

Вопрос восстановления перепадной ГЭС №2 приоритетен для республики. В настоящее время Госкомимущества и "Черноморэнерго" оценивают ее состояние... 19.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-19T21:07+0300

2023-04-19T21:07+0300

2023-04-19T21:07+0300

энергетическая отрасль абхазии

электроэнергетика

абхазия

мнение

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О ситуации в отрасли и важности восстановления перепадной рассуждает депутат Парламента Абхазии Резо Зантария.Резо Зантария для SputnikМеня всегда беспокоила судьба энергетики Абхазии, большую часть своей жизни я посвятил работе в этой отрасли, трудясь на благо моей страны, восстанавливая ее в тяжелейший послевоенный период. И поэтому понимаю, как никто другой, сложности и трудности сегодняшнего положения дел в этой важнейшей базовой отрасли, от которой зависит все благосостояние республики. И поэтому не могу равнодушно смотреть на погибающие энергетические объекты.Ответственно могу сказать, что энергетика республики требует срочного принятия мер по выходу из кризисной ситуации, в которой она находится.Гидроресурс - единственное спасениеВ 1993 году в первый же день окончания войны я был на перепадных ГЭС. Все они были целы и работали. Сегодня они фактически разрушены и разграблены. Каждая из этого каскада гидроэлектростанций вырабатывала по 30 мегаватт мощности.Хотелось бы сказать о том, что само существование этих станций драгоценно для Абхазии. Именно так: не важно, а драгоценно.В республике имеется фактически единственный ресурс для развития энергетики, обеспечивающий основу для реальной независимости страны.Нет газа, нет нефти для выработки электроэнергии. Только гидроресурс.Могу с ответственностью, как профессионал в гидротехнической области, заявить о том, что если немедленно не начать восстановление перепадной ГЭС, завтра будет поздно за это браться, объемы разрушения не позволят этого сделать.Фактически сейчас мы не можем обеспечить себя электроэнергией, и это делает невозможными успешную реализацию любых – государственных или частных – инвестиционных проектов во всех без исключения отраслях экономики. Потому что все они разобьются об отсутствие надежной инфраструктуры, и не смогут реализоваться из-за нехватки электроэнергии.Я уже сказал, что гидроэлектростанции – это драгоценный ресурс.Но их строительство, реконструкция и обслуживание – это технически один из самых сложных в области энергетики и крайне дорогостоящий, требующий огромных финансовых средств, процесс.За чей счет?Состояние бюджета и экономики нашего государства не позволит ближайшие 50 лет восстановить перепадные ГЭС за счет собственных финансовых ресурсов.А любой частный инвестор предпочитает вкладывать средства в быстроокупаемые, не требующие сложных инженерных изысканий проекты.Строительство и обслуживание, например, отеля не сравнится по сложности и ответственности с реализацией проекта по реконструкции гидроэлектростанции.Хочу напомнить об успешной реализации проекта по восстановлению СухумГЭС, который несколько лет назад вызвал массу обсуждений, в том числе негативных, со стороны скептиков, предпочитающих критику дальновидного решения правительства республики, передавшего этот проект частному инвестору, собственному реальному осязаемому вкладу в развитие Абхазии.Привлечение инвесторов для реализации важнейших инфраструктурных проектов в страну, особенно проектов на выгодных для экономики условиях – это одно из самых сложных направлений работы правительства. Потому что каждого инвестора интересует окупаемость вложений, и убедить вкладывать средства на крайне длительный срок - очень трудная задача.Инвестор нашелсяПравительством проделана огромная работа, которая завершилась достижением соглашения с Краснодарской компанией "Самсон", проверенной и успешно реализовавшей восстановление СухумГЭС, на беспрецедентно выгодных для государства условиях. 70% будут реализовываться потребителям по согласованным договорным ценам.Как инженер-энергетик, скажу прямо: если мы сегодня не используем этот шанс, и инвестор откажется от проекта по причине негативных необоснованных высказываний с комментариями этого проекта, реанимировать станцию, вернуть ее к жизни будет невозможно.В нестройном хоре протестов против решения о восстановлении станции явно слышатся голоса "гениальных кризис-менеджеров", благодаря действиям или бездействию которых электростанции пришли в полный упадок. У меня есть предложение для них.Сегодня предметом соглашения государства с инвестором является восстановление перепадной ГЭС-2. Но есть также и 3-я, и 4-я перепадные. Так найдите инвестора, убедите вложить его средства в их восстановление, обеспечьте подписание инвестиционного соглашения на более выгодных для государства условиях, и мы все посмотрим на результат. И, если он будет успешным, можно будет критиковать неэффективные, на ваш взгляд, решения.А без этого огульная критика важнейшего проекта только доказывает желание этих людей довести энергетику до полного развала.Ответственно заявляю: никто не позволит отказываться от принятых решений, крайне важных, взвешенных и своевременных для нашей страны, прислушиваясь к голосам тех, кто пытается помешать развитию нашего общества.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/zantariya-rasskazal-v-kakom-sluchae-sukhumges-mozhet-podat-napryazhenie-v-obschuyu-energosistemu-1042559705.html

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