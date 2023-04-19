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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 апреля
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле пониженного атмосферного давления и вынос тепла с юга. 19.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-19T17:36+0300
2023-04-19T17:36+0300
2023-04-19T17:50+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. В четверг, 20 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 апреля
17:36 19.04.2023 (обновлено: 17:50 19.04.2023)
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле пониженного атмосферного давления и вынос тепла с юга.
СУХУМ, 19 апр – Sputnik. В четверг, 20 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.