https://sputnik-abkhazia.ru/20230419/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-20-aprelya-1045355607.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 апреля

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле пониженного атмосферного давления и вынос тепла с юга. 19.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-19T17:36+0300

2023-04-19T17:36+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. В четверг, 20 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия

погода в абхазии