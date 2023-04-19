Против приватизации: в Парламенте приняли поправки в закон "Об электроэнергетике"
21:20 19.04.2023 (обновлено: 22:06 19.04.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Заседание в парламенте 29-12-2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Заседание сессии Народного Собрания Абхазии, на котором были обсуждены вопросы энергетики, прошло 19 апреля.
На сессии во втором и окончательном чтении депутаты Парламента внесли изменения в закон "Об электроэнергетике".
Асмат Цвижба, Sputnik.
Основные положения
Согласно принятым изменениям в закон, Единый оператор распределительных сетей считается унитарным предприятием, а его имущество не подлежит приватизации. Проект договора аренды имущества Единого оператора должен проходить процедуру согласования и утверждения в Народном Собрании Абхазии.
Кроме того, передающие сети в Абхазии, вне зависимости от того, работают они или нет тоже принадлежат государству и не подлежат приватизации. Если кто-то намерен их взять в аренду, договор должен быть согласован и утвержден Народным Собранием. Такие же нормы распространяются в отношении распределительных сетей.
Считаются государственной собственностью и не принадлежат приватизации и объекты электроэнергетики, мощностью свыше пяти мегаватт. Проект их аренды тоже должен быть одобрен Народным Собранием.
В пояснительной записке к документу инициаторы изменений объяснили, что энергетика- одно из важнейших направлений жизнедеятельности государства и вопросы эффективного использования имущественного комплекса государственного оператора передающих и распределительных сетей "являются приоритетной задачей в ходе реализации комплекса государственных интересов".
"Несмотря на то, что в действующей редакции имеются ограничения по приватизации
объектов энергетического назначения, находящихся в собственности государства, не оговорена возможность передачи в аренду отдельных частей имущества энергетического комплекса на невыгодных условиях на длительный период, что равно приватизации, приведет к длительной утрате контроля над объектами энергетической отрасли без ощутимого эффекта для государства",- говорится в документе.
объектов энергетического назначения, находящихся в собственности государства, не оговорена возможность передачи в аренду отдельных частей имущества энергетического комплекса на невыгодных условиях на длительный период, что равно приватизации, приведет к длительной утрате контроля над объектами энергетической отрасли без ощутимого эффекта для государства",- говорится в документе.
За и против
Рассмотрение изменений в закон "Об электроэнергетике" было последним в повестке дня сессии Парламента и входило в пункт "разное". Его обсуждение заняло не много времени, но вызвало эмоциональную реакцию у парламентариев.
Категорически против принятия изменений в закон, тем более в окончательном чтении выступил депутат Резо Зантария, экс-глава "Черноморэнерго", председатель Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям.
Он отметил, что в самом законе есть много коллизий и несовершенств, по факту он не работает, да и в поправках есть над чем работать. Он обратил внимание на пункт "вновь возводимые линии".
"Вновь возводимые кем? Государством, частными компаниями? Вы хотите, чтобы это (построенное частными компаниями - прим.) тоже государственное было? Тут тем для обсуждения миллион, и вы вот так выносите на рассмотрение", - возмутился он.
По мнению депутата Кана Кварчия, не нужно делать акцент на вновь возводимых сетях или уже существующих. Главное в поправках то, что впредь Парламент сможет утверждать, дать в аренду энергобъект или нет.
"В основном законе если есть какие-то пробелы, мы можем к нему вернуться и исправить их. А то, что в целом закон об энергетике никуда не годится, это ваше мнение, я так не считаю", - сказал он.
Депутат Беслан Эмурхба также согласился с Кварчия, что у Парламента должны быть полномочия рассматривать вопросы, связанные с энергетикой.
"У нас с энергетикой большие проблемы. Я, возможно, не такой большой эксперт, но эту боль ощущаю на себе, и каждый житель Республики Абхазия ощущает на себя. Если мы все объекты энергетического характера передаем в частные руки, кто будет контролировать цены?" - добавил он.
По итогу за принятия изменений в закон "Об электроэнергетике" проголосовали 23 депутата. Он был принят во втором и окончательном чтении.