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https://sputnik-abkhazia.ru/20230419/protiv-privatizatsii-v-parlamente-prinyali-popravki-v-zakon-ob-elektroenergetike-1045363677.html
Против приватизации: в Парламенте приняли поправки в закон "Об электроэнергетике"
Против приватизации: в Парламенте приняли поправки в закон "Об электроэнергетике"
Заседание сессии Народного Собрания Абхазии, на котором были обсуждены вопросы энергетики, прошло 19 апреля. 19.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-19T21:20+0300
2023-04-19T22:06+0300
в абхазии
парламент абхазии
электроснабжение
абхазия
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На сессии во втором и окончательном чтении депутаты Парламента внесли изменения в закон "Об электроэнергетике".Асмат Цвижба, Sputnik.Основные положенияСогласно принятым изменениям в закон, Единый оператор распределительных сетей считается унитарным предприятием, а его имущество не подлежит приватизации. Проект договора аренды имущества Единого оператора должен проходить процедуру согласования и утверждения в Народном Собрании Абхазии.Считаются государственной собственностью и не принадлежат приватизации и объекты электроэнергетики, мощностью свыше пяти мегаватт. Проект их аренды тоже должен быть одобрен Народным Собранием.В пояснительной записке к документу инициаторы изменений объяснили, что энергетика- одно из важнейших направлений жизнедеятельности государства и вопросы эффективного использования имущественного комплекса государственного оператора передающих и распределительных сетей "являются приоритетной задачей в ходе реализации комплекса государственных интересов"."Несмотря на то, что в действующей редакции имеются ограничения по приватизацииобъектов энергетического назначения, находящихся в собственности государства, не оговорена возможность передачи в аренду отдельных частей имущества энергетического комплекса на невыгодных условиях на длительный период, что равно приватизации, приведет к длительной утрате контроля над объектами энергетической отрасли без ощутимого эффекта для государства",- говорится в документе.За и противРассмотрение изменений в закон "Об электроэнергетике" было последним в повестке дня сессии Парламента и входило в пункт "разное". Его обсуждение заняло не много времени, но вызвало эмоциональную реакцию у парламентариев.Категорически против принятия изменений в закон, тем более в окончательном чтении выступил депутат Резо Зантария, экс-глава "Черноморэнерго", председатель Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям.Он отметил, что в самом законе есть много коллизий и несовершенств, по факту он не работает, да и в поправках есть над чем работать. Он обратил внимание на пункт "вновь возводимые линии".По мнению депутата Кана Кварчия, не нужно делать акцент на вновь возводимых сетях или уже существующих. Главное в поправках то, что впредь Парламент сможет утверждать, дать в аренду энергобъект или нет."В основном законе если есть какие-то пробелы, мы можем к нему вернуться и исправить их. А то, что в целом закон об энергетике никуда не годится, это ваше мнение, я так не считаю", - сказал он.Депутат Беслан Эмурхба также согласился с Кварчия, что у Парламента должны быть полномочия рассматривать вопросы, связанные с энергетикой."У нас с энергетикой большие проблемы. Я, возможно, не такой большой эксперт, но эту боль ощущаю на себе, и каждый житель Республики Абхазия ощущает на себя. Если мы все объекты энергетического характера передаем в частные руки, кто будет контролировать цены?" - добавил он.По итогу за принятия изменений в закон "Об электроэнергетике" проголосовали 23 депутата. Он был принят во втором и окончательном чтении.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230419/parlament-vnes-popravki-v-zakon-ob-elektroenergetike-1045351566.html
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парламент абхазии, электроснабжение, абхазия
парламент абхазии, электроснабжение, абхазия

Против приватизации: в Парламенте приняли поправки в закон "Об электроэнергетике"

21:20 19.04.2023 (обновлено: 22:06 19.04.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Заседание в парламенте 29-12-2022
Заседание в парламенте 29-12-2022 - Sputnik Абхазия, 1920, 19.04.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Заседание сессии Народного Собрания Абхазии, на котором были обсуждены вопросы энергетики, прошло 19 апреля.
На сессии во втором и окончательном чтении депутаты Парламента внесли изменения в закон "Об электроэнергетике".
Асмат Цвижба, Sputnik.

Основные положения

Согласно принятым изменениям в закон, Единый оператор распределительных сетей считается унитарным предприятием, а его имущество не подлежит приватизации. Проект договора аренды имущества Единого оператора должен проходить процедуру согласования и утверждения в Народном Собрании Абхазии.

Кроме того, передающие сети в Абхазии, вне зависимости от того, работают они или нет тоже принадлежат государству и не подлежат приватизации. Если кто-то намерен их взять в аренду, договор должен быть согласован и утвержден Народным Собранием. Такие же нормы распространяются в отношении распределительных сетей.

Считаются государственной собственностью и не принадлежат приватизации и объекты электроэнергетики, мощностью свыше пяти мегаватт. Проект их аренды тоже должен быть одобрен Народным Собранием.
Электропровода - Sputnik Абхазия, 1920, 19.04.2023
В Абхазии
Парламент внес поправки в закон "Об электроэнергетике"
16:05
В пояснительной записке к документу инициаторы изменений объяснили, что энергетика- одно из важнейших направлений жизнедеятельности государства и вопросы эффективного использования имущественного комплекса государственного оператора передающих и распределительных сетей "являются приоритетной задачей в ходе реализации комплекса государственных интересов".
"Несмотря на то, что в действующей редакции имеются ограничения по приватизации
объектов энергетического назначения, находящихся в собственности государства, не оговорена возможность передачи в аренду отдельных частей имущества энергетического комплекса на невыгодных условиях на длительный период, что равно приватизации, приведет к длительной утрате контроля над объектами энергетической отрасли без ощутимого эффекта для государства",- говорится в документе.

За и против

Рассмотрение изменений в закон "Об электроэнергетике" было последним в повестке дня сессии Парламента и входило в пункт "разное". Его обсуждение заняло не много времени, но вызвало эмоциональную реакцию у парламентариев.
Категорически против принятия изменений в закон, тем более в окончательном чтении выступил депутат Резо Зантария, экс-глава "Черноморэнерго", председатель Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям.
Он отметил, что в самом законе есть много коллизий и несовершенств, по факту он не работает, да и в поправках есть над чем работать. Он обратил внимание на пункт "вновь возводимые линии".

"Вновь возводимые кем? Государством, частными компаниями? Вы хотите, чтобы это (построенное частными компаниями - прим.) тоже государственное было? Тут тем для обсуждения миллион, и вы вот так выносите на рассмотрение", - возмутился он.

По мнению депутата Кана Кварчия, не нужно делать акцент на вновь возводимых сетях или уже существующих. Главное в поправках то, что впредь Парламент сможет утверждать, дать в аренду энергобъект или нет.
"В основном законе если есть какие-то пробелы, мы можем к нему вернуться и исправить их. А то, что в целом закон об энергетике никуда не годится, это ваше мнение, я так не считаю", - сказал он.
Депутат Беслан Эмурхба также согласился с Кварчия, что у Парламента должны быть полномочия рассматривать вопросы, связанные с энергетикой.
"У нас с энергетикой большие проблемы. Я, возможно, не такой большой эксперт, но эту боль ощущаю на себе, и каждый житель Республики Абхазия ощущает на себя. Если мы все объекты энергетического характера передаем в частные руки, кто будет контролировать цены?" - добавил он.
По итогу за принятия изменений в закон "Об электроэнергетике" проголосовали 23 депутата. Он был принят во втором и окончательном чтении.
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