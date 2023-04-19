https://sputnik-abkhazia.ru/20230419/protiv-privatizatsii-v-parlamente-prinyali-popravki-v-zakon-ob-elektroenergetike-1045363677.html

Против приватизации: в Парламенте приняли поправки в закон "Об электроэнергетике"

Против приватизации: в Парламенте приняли поправки в закон "Об электроэнергетике"

Заседание сессии Народного Собрания Абхазии, на котором были обсуждены вопросы энергетики, прошло 19 апреля. 19.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-19T21:20+0300

2023-04-19T21:20+0300

2023-04-19T22:06+0300

в абхазии

парламент абхазии

электроснабжение

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/1d/1043391274_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_33bb49109f72735b5986751b9f574533.jpg

На сессии во втором и окончательном чтении депутаты Парламента внесли изменения в закон "Об электроэнергетике".Асмат Цвижба, Sputnik.Основные положенияСогласно принятым изменениям в закон, Единый оператор распределительных сетей считается унитарным предприятием, а его имущество не подлежит приватизации. Проект договора аренды имущества Единого оператора должен проходить процедуру согласования и утверждения в Народном Собрании Абхазии.Считаются государственной собственностью и не принадлежат приватизации и объекты электроэнергетики, мощностью свыше пяти мегаватт. Проект их аренды тоже должен быть одобрен Народным Собранием.В пояснительной записке к документу инициаторы изменений объяснили, что энергетика- одно из важнейших направлений жизнедеятельности государства и вопросы эффективного использования имущественного комплекса государственного оператора передающих и распределительных сетей "являются приоритетной задачей в ходе реализации комплекса государственных интересов"."Несмотря на то, что в действующей редакции имеются ограничения по приватизацииобъектов энергетического назначения, находящихся в собственности государства, не оговорена возможность передачи в аренду отдельных частей имущества энергетического комплекса на невыгодных условиях на длительный период, что равно приватизации, приведет к длительной утрате контроля над объектами энергетической отрасли без ощутимого эффекта для государства",- говорится в документе.За и противРассмотрение изменений в закон "Об электроэнергетике" было последним в повестке дня сессии Парламента и входило в пункт "разное". Его обсуждение заняло не много времени, но вызвало эмоциональную реакцию у парламентариев.Категорически против принятия изменений в закон, тем более в окончательном чтении выступил депутат Резо Зантария, экс-глава "Черноморэнерго", председатель Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям.Он отметил, что в самом законе есть много коллизий и несовершенств, по факту он не работает, да и в поправках есть над чем работать. Он обратил внимание на пункт "вновь возводимые линии".По мнению депутата Кана Кварчия, не нужно делать акцент на вновь возводимых сетях или уже существующих. Главное в поправках то, что впредь Парламент сможет утверждать, дать в аренду энергобъект или нет."В основном законе если есть какие-то пробелы, мы можем к нему вернуться и исправить их. А то, что в целом закон об энергетике никуда не годится, это ваше мнение, я так не считаю", - сказал он.Депутат Беслан Эмурхба также согласился с Кварчия, что у Парламента должны быть полномочия рассматривать вопросы, связанные с энергетикой."У нас с энергетикой большие проблемы. Я, возможно, не такой большой эксперт, но эту боль ощущаю на себе, и каждый житель Республики Абхазия ощущает на себя. Если мы все объекты энергетического характера передаем в частные руки, кто будет контролировать цены?" - добавил он.По итогу за принятия изменений в закон "Об электроэнергетике" проголосовали 23 депутата. Он был принят во втором и окончательном чтении.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230419/parlament-vnes-popravki-v-zakon-ob-elektroenergetike-1045351566.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

парламент абхазии, электроснабжение, абхазия