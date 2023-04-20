https://sputnik-abkhazia.ru/20230420/dvukhyarusnye-parkovki-mogut-postroit-v-ritsinskom-parke-1045383308.html

Двухъярусные парковки могут построить в Рицинском парке

Двухъярусные парковки могут построить в Рицинском парке

Парковка, расположенная выше смотровой площадки озера Рица, вмещает около ста машин и летом не справляется с наплывом посетителей. 20.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-20T17:40+0300

2023-04-20T17:40+0300

2023-04-20T19:07+0300

в абхазии

озеро рица

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

абхазия

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СУХУМ, 20 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Двухъярусные парковки могут построить в Рицинском парке, чтобы решить проблему с нехваткой парковочных мест, рассказал Sputnik директор объекта Адамур Багателия.По его словам, к таким мерам могут прибегнуть уже этим летом, но экскурсионных автобусов они не коснутся. По словам Багателия, автомобилистам из-за нехватки мест на парковке, расположенной выше смотровой площадки озера Рица и которая вмещает около ста машин, приходится оставлять свой транспорт вдоль дорог и там, где они находят свободные места. В пик сезона многим приходится ждать, пока освободятся парковочные места, сидя в своих машинах."Парковочных мест на озере Рица, действительно, не хватает. Сегодня на заседании Парламента я сказал, что мы будем решать этот вопрос. В советское время экскурсии осуществлялись организованно на автобусах. Сейчас, многие туристы приезжают на личном транспорте, они также нанимают машины здесь и, тем самым, количество легкого транспорта ежегодно растет", - отметил он.Рицинский национальный парк занимает обширную территорию в 390 квадратных километров, входит в Ассоциацию заповедников и национальных парков Северного Кавказа.Парк был создан 17 октября 1996 года на базе Рицинского заповедника. Кроме самого озера Рица, к нему также относятся Голубое озеро, Гегский водопад, озера Малая Рица и Мзы, минеральные источники в долине Ауадхара, каньоны рек Бзыбь, Гега и Юпшара.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230319/nachalis-raboty-po-raschistke-ritsinskogo-parka-posle-snegopadov--1044730328.html

озеро рица

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

абхазия

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озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), абхазия