https://sputnik-abkhazia.ru/20230420/khazin-ssha-neminuemo-dolzhny-uyti-iz-evropy-potomu-chto-ne-khvatit-resursov--1045368640.html

Хазин: США неминуемо должны уйти из Европы, потому что не хватит ресурсов

Хазин: США неминуемо должны уйти из Европы, потому что не хватит ресурсов

По окончании месяца Рамадан Великобритания может готовить нападения исламских боевиков в Европе, чтобы отобрать у США влияние на власти в европейских странах... 20.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-20T13:11+0300

2023-04-20T13:11+0300

2023-04-20T13:11+0300

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Эксперт не исключает серию масштабных терактов в Европе после 20 апреля Эксперт не исключает серию масштабных терактов в Европе после 20 апреля

По окончании месяца Рамадан Великобритания может готовить нападения исламских боевиков в Европе, чтобы отобрать у США влияние на власти в европейских странах, считает российский экономический аналитик, политический эксперт Михаил Хазин.У США не хватит ресурсов одновременно контролировать Евросоюз и бороться с Китаем за влияние в Тихоокеанском бассейне, поэтому попытку хозяйничать в Европе предпримет Великобритания. Вначале она дестабилизирует обстановку в ЕС, затем попытается поставить у власти в этих странах пробританские режимы, предположил российский экономист, публицист Михаил Хазин."Макрон, который в общем являлся ставленником банкиров, повышает пенсионный возраст на два года. Зачем он это сделал именно сейчас? Мог бы через полгода или год. Но в результате начинаются разные проблемы. Макрон абсолютно убежден, что у него надежная крыша. И вдруг он неожиданно все бросает и бежит в истерике целовать туфлю императоров в Пекин. Дело в том, что США неминуемо должны уйти из Европы по одной простой причине – потому что ресурсов на то, чтобы держать Европу, давая ей деньги, и на то чтобы воевать с Китаем за юго-восточную Азию, у США на сегодня уже не хватит", – говорит Хазин.При этом поскольку у власти в Европе находятся проамериканские режимы, то США намерены деиндустриализировать западную Европу, но режимы оставить, а Великобритании в этой ситуации очень бы хотелось, чтобы эти режимы ушли и им на смену пришли новые – во многом уже пробританские, а не проамериканские, рассуждает эксперт."И по этой причине я не исключаю, что Великобритания готовит сразу по истечении месяца Рамадан, который закончится солнечным затмением 20 апреля, выступления исламских боевиков…. И на фоне профсоюзных выступлений начинаются эти выступления, и я не исключаю, что режим "улетит", – полагает Хазин.Если в европейских странах будут происходить масштабные теракты, к примеру, теракт на атомной станции во Франции или нападение боевиков на военные базы США в Германии, в таком случае может повториться ситуация "исхода" из Афганистана, рассуждает Хазин."И вот вам картинка – НАТО уходит, начинается шум и гам, и что делать? А США должны решать вопрос с Китаем в юго-восточной Азии. Теперь вопрос – так это же нам хорошо, мы получим не только Украину, но и всю восточную Европу. Но чтобы нам жизнь медом не казалась, нам готовят взрыв в Казахстане и Закавказье. Да, мы справимся, но это займет год-полтора, а за это время англичане успеют посадить в западной и частично восточной Европе свои режимы, которые будут править без всякой демократии", – подводит итог эксперт.

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