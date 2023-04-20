https://sputnik-abkhazia.ru/20230420/pomosch-biznesu-chego-zhdet-gosudarstvo-ot-podderzhki-predprinimateley-abkhazii-1045365338.html
Помощь бизнесу: чего ждет государство от поддержки предпринимателей Абхазии
Помощь бизнесу: чего ждет государство от поддержки предпринимателей Абхазии
В 2023 году на ведомственную краткосрочную целевую программу по поддержке малого и среднего бизнеса в Абхазии выделили 50 миллионов рублей. 20.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-20T09:35+0300
2023-04-20T09:35+0300
2023-04-20T10:31+0300
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Комиссия при Министерстве экономики уже начала прием заявок на участие в программе господдержки.О том, как будет проходить конкурсный отбор, какие основные требования к участникам и какой результат ожидают получить в правительстве Абхазии, рассказала в эфире радио Sputnik вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.SputnikАбхазские предприниматели уже второй год могут претендовать на государственную поддержку своего бизнеса. На эти цели правительство выделяет 50 млн руб. В 2022-м, по словам Кристины Озган, в рамках программы было одобрено 48 проектов на общую сумму 49,9 млн руб. Уже открыт прием заявок для участия в программе поддержки малого и среднего бизнеса, сформирована конкурсная комиссия и определены условия и требования, которые необходимо выполнить претендентам. При этом, как отметила министр экономики, основные требования – наличие правового статуса юрлица или индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на налоговый учет, отсутствие задолженности и непогашенного кредита и так далее.Все желающие принять участие могут обращаться в Госинвестагентство Министерства экономики для получения консультации по формированию заявки.Возмещение затратПо словам Озган, господдержка предусматривает возмещение расходов на приобретение необходимого оборудования для реализации таких проектов. Подход к каждому заявителю дифференцированный. Если проект стоимостью до 200 тыс руб, то субсидия на возмещение затрат будет составлять 90% от общей суммы. При стоимости проекта от 200 тыс до 1,5 млн руб компенсация составит 80%. А если свыше 1,5 млн к возмещению затрат предусматривается 50% расходов.Кристина Озган отметила, что поддержка малого и среднего бизнеса, в первую очередь, дает новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет страны."Это безусловные цели и задачи, которые мы для себя ставим. Непосредственно помогая небольшим предприятиям, мы таким образом увеличиваем количество занятых людей и соответственно рассчитываем на то, что обязательства перед государством в виде налоговых отчислений должны обеспечиваться в полном объеме", – сказала Озган.Еще одна цель государства – импортозамещение. Сегодня, по словам министра экономики, основная доля внешнеэкономической деятельности, которая относится к импорту, в основном формируется за счет ввоза в Абхазию продуктов питания и различных товаров народного потребления. Это говорит о том, что в республике отсутствует предложение аналогичного характера.В Абхазии существует еще одна программа поддержки бизнеса. Она реализуется за счет финансовой помощи Российской Федерации в рамках реализации программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы. По словам Озган, уже определены порядок и требования к реализации программы, сформирована комиссия и уже принимаются заявки на участие.Программа предусматривает три формы господдержки:
https://sputnik-abkhazia.ru/20230219/programmu-podderzhki-malogo-i-srednego-biznesa-v-2023-godu-prinyali-v-abkhazii-1044219294.html
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экономика, абхазия, бизнес, малый бизнес
экономика, абхазия, бизнес, малый бизнес
Помощь бизнесу: чего ждет государство от поддержки предпринимателей Абхазии
09:35 20.04.2023 (обновлено: 10:31 20.04.2023)
В 2023 году на ведомственную краткосрочную целевую программу по поддержке малого и среднего бизнеса в Абхазии выделили 50 миллионов рублей.
Комиссия при Министерстве экономики уже начала прием заявок на участие в программе господдержки.
О том, как будет проходить конкурсный отбор, какие основные требования к участникам и какой результат ожидают получить в правительстве Абхазии, рассказала в эфире радио Sputnik вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
Абхазские предприниматели уже второй год могут претендовать на государственную поддержку своего бизнеса. На эти цели правительство выделяет 50 млн руб. В 2022-м, по словам Кристины Озган, в рамках программы было одобрено 48 проектов на общую сумму 49,9 млн руб.
"В законе о бюджете Республики Абхазия на 2023 год предусмотрена сумма в размере 50 млн руб на реализацию мероприятий по "Программе поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия". За счет этих средств будет оказана поддержка различным проектам, реализуемых в сферах ремесленичества и народном промысле, туризме, общественном питании, легкой пищевой обрабатывающей промышленности", – пояснила Кристина Озган.
Уже открыт прием заявок для участия в программе поддержки малого и среднего бизнеса, сформирована конкурсная комиссия и определены условия и требования, которые необходимо выполнить претендентам. При этом, как отметила министр экономики, основные требования – наличие правового статуса юрлица или индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на налоговый учет, отсутствие задолженности и непогашенного кредита и так далее.
Все желающие принять участие могут обращаться в Госинвестагентство Министерства экономики для получения консультации по формированию заявки.
Возмещение затрат
По словам Озган, господдержка предусматривает возмещение расходов на приобретение необходимого оборудования для реализации таких проектов. Подход к каждому заявителю дифференцированный. Если проект стоимостью до 200 тыс руб, то субсидия на возмещение затрат будет составлять 90% от общей суммы. При стоимости проекта от 200 тыс до 1,5 млн руб компенсация составит 80%. А если свыше 1,5 млн к возмещению затрат предусматривается 50% расходов.
"Речь идет о возмещении расходов. То есть не о кредитах, а непосредственно о возмещении расходов", – подчеркнула министр экономики.
Кристина Озган отметила, что поддержка малого и среднего бизнеса, в первую очередь, дает новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет страны.
"Это безусловные цели и задачи, которые мы для себя ставим. Непосредственно помогая небольшим предприятиям, мы таким образом увеличиваем количество занятых людей и соответственно рассчитываем на то, что обязательства перед государством в виде налоговых отчислений должны обеспечиваться в полном объеме", – сказала Озган.
Еще одна цель государства – импортозамещение. Сегодня, по словам министра экономики, основная доля внешнеэкономической деятельности, которая относится к импорту, в основном формируется за счет ввоза в Абхазию продуктов питания и различных товаров народного потребления. Это говорит о том, что в республике отсутствует предложение аналогичного характера.
"Обеспечивая инвестиционные проекты, реализуемые нашими предпринимателями, мы таким образом нацелены на то, что такая картина не должна сохраняться. И в перспективе должна меняться в лучшую сторону, потому что привлекая деньги в республику в рамках туристического бизнеса, мы фактически все деньги тратим на удовлетворение потребительского спроса на продукты питания и другие товары промышленного производства. То, что можно производить в республике, мы должны стараться это обеспечивать теми силами, которые у нас есть на данный момент", – подчеркнула она.
В Абхазии существует еще одна программа поддержки бизнеса. Она реализуется за счет финансовой помощи Российской Федерации в рамках реализации программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы. По словам Озган, уже определены порядок и требования к реализации программы, сформирована комиссия и уже принимаются заявки на участие.
Программа предусматривает три формы господдержки:
получение субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам,
получение субсидий на возмещение части затрат на приобретение производственного оборудования,
получение субсидий на части затрат на реализацию мероприятий в сфере растениеводства.