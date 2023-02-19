https://sputnik-abkhazia.ru/20230219/programmu-podderzhki-malogo-i-srednego-biznesa-v-2023-godu-prinyali-v-abkhazii-1044219294.html

Программу поддержки малого и среднего бизнеса в 2023 году приняли в Абхазии

Программу поддержки малого и среднего бизнеса в 2023 году приняли в Абхазии

На реализацию краткосрочной целевой программы по поддержке малого и среднего бизнеса будет выделено 50 миллионов рублей. 19.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-19T14:04+0300

2023-02-19T14:04+0300

2023-02-19T14:04+0300

в абхазии

абхазия

экономика

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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Кабмин Абхазии утвердил ведомственную краткосрочную целевую программу по поддержке малого и среднего бизнеса на 2023 год, рассказала на радио Sputnik руководитель государственного Инвестиционного агентства Илона Лакербая.Программа находится на согласовании в Правительстве Абхазии. Министерство экономики вносит свои корректировки и предложения.Если условия программы 2022 года позволяли выделять средства только на приобретение оборудования для действующих или новых проектов, то нынешняя программа, возможно, будет предусматривать выделение денег на расширение бизнеса и оказание помощи уязвимым отраслям. Прием заявок пока не объявлен.О программе 2022 годаПо словам Лакербая, эта программа в действующем виде впервые была реализована в республике в прошлом году. Она была разработана Министерством экономики Абхазии. Консультацией и приемом заявок занимается Инвестагентство."Она была рассчитана на следующие отрасли: поддержку народного промысла, общественное питание, туризм, пищевое производство и легкую промышленность. По лимитам на 2022 год все эти отрасли были охвачены и полностью реализованы. На рассмотрении было много проектов, но не все они были приняты, потому что не были укомплектованы необходимыми документами", - отметила она.Из общего количества поданных заявок, добавила Лакербая, комиссия приняла 48. Все они были профинансированы до конца 2022 года. В рамках этой граммы была оказана помощь не только действующим бизнес-проектам, но и новым предприятиям. Акцент на отрасляхПо словам Илоны Лакербая, благодаря программе было реализовано много проектов в сфере пищевого производства и общественного питания. Главная цель поддержки этой отрасли заключается в улучшении качества предоставляемых услуг и, в некоторых случаях, в увеличении объемов производства."Также нужно отметить, что был сделан акцент на ремесло и народный промысел. Нам удалось охватить почти все районы нашей республики. В этих отраслях были предоставлены максимальные суммы для приобретения оборудования. Мы получаем отчет от предпринимателей о том, кому доставлено оборудование, некоторые его уже применяют", - сказала Лакербая.Программа 2022 года была рассчитана только на приобретение оборудования. Об эффективности ее реализации будет доложено Министерству экономики в конце первого квартала нынешнего года.Минимальная сумма финансирования одного проекта составляла 200 тысяч рублей, максимальная – три миллиона рублей. Объем выделенных средств зависел от техноэкономического обоснования проекта.О создании рабочих местРуководитель государственного Инвестиционного агентства подчеркнула, что, несмотря на относительно небольшие выделенные суммы и небольшое количество профинансированных проектов, целевая программа способствовала появлению новых субъектов экономики и помогла увеличить производственный оборот у действующих."Мы будем определять эффективность, когда целевое назначение будет использовано по факту. То есть, не только оборудование будет не только приобретено, но и будет налажен производственный процесс", - рассказала Лакербая.Он добавила, что субъекты малого и среднего бизнеса не могут демонстрировать существенные финансовые показатели, и важнее всего создание новых рабочих мест в различных отраслях. Помощь по условиям целевой программы оказывают бизнес-проектам, с оборотом не более 20 миллионов рублей в год.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/otobrany-proekty-v-ramkakh-programmy-podderzhki-malogo-i-srednego-biznesa-1043098999.html

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