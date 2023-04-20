https://sputnik-abkhazia.ru/20230420/pomosch-v-bede-abkhaziya-zavershila-gumanitarnuyu-missiyu-v-turtsii-1045373096.html

Помощь в беде: Абхазия завершила гуманитарную миссию в Турции

Помощь в беде: Абхазия завершила гуманитарную миссию в Турции

Пресс-конференция, посвященная прошедшей гуманитарной миссии Абхазии в Турции, состоялась в пресс-центре Sputnik 20 апреля. 20.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-20T14:00+0300

2023-04-20T14:00+0300

2023-04-20T15:49+0300

пресс-центр

пресс-центр

абхазия

турция

гуманитарная помощь

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Абхазия оказала помощь пострадавшим от последствий землетрясения в Турции. Материальную помощь оказало государство, различные организации и просто граждане республики.Передача груза состоялась 14 апреля в городе Кахраманмараш. Груз был доставлен на корабле из Абхазии и передан Управлению по ликвидации стихийных бедствий.Асмат Цвижба, SputnikПомощь от государства и гражданПо словам министра чрезвычайных дел Абхазии Льва Квициния, который принял участие в гуманитарной миссии, изначально предлагалось послать абхазских спасателей на место катастрофы, но это оказалось невозможным из-за отсутствия официальных дипломатических связей.По итогу государство предоставило в качестве помощи Турции из бюджета Фонда репатриации 100 000 долларов. Активное участие в формировании гумгруза приняли Рицинский нацпарк, Новоафонская пещера, Всемирного абхазо-абазинский конгресс, Министерства культуры и жители Абхазии. Помощь в организации доставки гумгруза оказало официальное представительство Абхазии в Турции.Также в пострадавшие районы было доставлено восемь контейнеров – около 200 тонн гуманитарного груза с предметами первой необходимости – питьевая вода, крупы, предметы гигиены, мука. Груз был доставлен на корабле, доставку удалось организовать бесплатно благодаря помощи турецкого предпринимателя абхазского происхождения. Депутат Парламента Алхас Барциц напомнил, что на базе МЧС также был объявлен сбор гуманитарной помощи от жителей республики, которые приносили вещи, крупы, предметы первой необходимости. По словам депутата, делегация рассказала пострадавшим жителям, что граждане Абхазии не остались в стороне от их горя и соболезнует народу Турции.В Турции членам делегации удалось посетить три семьи, чьи родные пострадали от землетрясения. Им были переданы соболезнования от граждан и руководства Абхазии и предложена адресная помощь при необходимости."В селах, в которых проживают наши соотечественники, дома не пригодны для жилья, в них опасно находиться. Мы говорили, что есть возможность приехать в Абхазию и оказать им здесь содействие. Многие наши сельчане говорили, что могут выделить в селе им жилплощадь, предоставить корову, скот. Мы это на каждой встрече озвучивали, но люди не хотят бросать свои корни", – рассказал Барциц.Связи с коллегамиПо словам Алхаса Барциц, в Турции также состоялась встреча представителей абхазской делегации с сотрудниками Государственного агентства по борьбе со стихийными бедствиями при МВД. Абхазская делегация передала в дар организации памятные монеты Нацбанка республики."Нам в любом случае нужно выходить на уровень, чтобы мы могли быть на связи с представительствами стран, в которых проживают представители нашей национальности", – сказал он.Барциц подчеркнул, что, когда представители абхазской диаспоры узнали о приезде делегации, они стали ее всюду приглашать, оказывать содействие, на встречи приходили соотечественники и благодарили Абхазию за помощь.Не осталось в стороне и грузинское представительство в Турции. По словам депутата, грузинская сторона, узнав о приезде делегатов из Абхазии, стала писать во все структуры о невозможности гуманитарной миссии "непризнанной страны".По мнению депутата Инара Гицба, несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей, тот факт, что товары с абхазской маркировкой попали на таможенную зону Турции "неплохой задел" на перспективу.На пресс-конференции депутаты рассказали, что изначально правительством Абхазии было решено оказать помощь и Сирийской Арабской республике в виде закупки панельных домов для пострадавших из-за землетрясения. Однако, как оказалось позже, сирийская сторона изъявила желание получить помощь в денежной форме через дипломатические каналы. Этот вопрос, по словам депутатов, будет в ближайшее время решен.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/zavershen-sbor-gumanitarnoy-pomoschi-dlya-sirii-i-turtsii--1044701246.html

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