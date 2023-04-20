https://sputnik-abkhazia.ru/20230420/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-21-aprelya-1045375029.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 21 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 21 апреля

Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием холодного атмосферного фронта южного циклона. 20.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-20T16:25+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. В пятницу, 21 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода, до второй половины дня дождь разной интенсивности, возможна гроза, ближе к вечеру осадки прекратятся, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 75-90%.

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погода в абхазии