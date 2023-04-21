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Две подпорные стены обвалились в Рицинском парке с начала года
Две подпорные стены обвалились в Рицинском парке с начала года
Строительство двух новых подпорных стен на территории Рицинского нацпарка обойдется примерно в 17-18 миллионов рублей. 21.04.2023, Sputnik Абхазия
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2023-04-21T10:12+0300
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СУХУМ, 21 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Две подпорные стены обвалились в Рицинском парке с начала 2023 года, рассказал корреспонденту Sputnik директор парка Адамур Багателия."Мы сделали временный "кармашек", который позволяет объехать эти участки, но все равно это опасно. По нашим предварительным подсчетам, на устранение двух обвалов понадобится около 17-18 миллионов рублей. Это примерные цифры. Специалисты занимаются экспертизой и скоро узнают точную сумму", – отметил Багателия и добавил, что примерная длина обвалившихся участков – по 30 метров.По его словам, в одном случае деньги будут выделены из резервного фонда парка, во втором – руководство парка рассчитывает на помощь Управления государственными дачами Абхазии.Причинами обвалов этих участков дороги, подчеркнул Багателия, стало изнашивание подпорных стен и то, что бетон с годами утратил свои свойства."Всем этим бетонным конструкциям не менее 80 лет. Цемент свои свойства уже утратил, арматуру в те годы не использовали. Эти подпорные стены разрушаются от любого толчка, камнепада, снежных лавин", – рассказал глава парка.Багателия добавил, что похожий инцидент произошел в 2022 году на восьмом километре дороги к озеру Рица. Ремонт дороги тогда обошелся в девять миллионов рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230420/dvukhyarusnye-parkovki-mogut-postroit-v-ritsinskom-parke-1045383308.html
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абхазия, новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
абхазия, новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

Две подпорные стены обвалились в Рицинском парке с начала года

09:00 21.04.2023 (обновлено: 10:12 21.04.2023)
© Sputnik / Марианна Кубрава Осень в Реликтовом Национальном парке
Осень в Реликтовом Национальном парке - Sputnik Абхазия, 1920, 21.04.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Строительство двух новых подпорных стен на территории Рицинского нацпарка обойдется примерно в 17-18 миллионов рублей.
СУХУМ, 21 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Две подпорные стены обвалились в Рицинском парке с начала 2023 года, рассказал корреспонденту Sputnik директор парка Адамур Багателия.
Он уточнил, что одна из стен находится по дороге к государственной даче Иосифа Сталина, вторая – перед автомобильной стоянкой.
"Мы сделали временный "кармашек", который позволяет объехать эти участки, но все равно это опасно. По нашим предварительным подсчетам, на устранение двух обвалов понадобится около 17-18 миллионов рублей. Это примерные цифры. Специалисты занимаются экспертизой и скоро узнают точную сумму", – отметил Багателия и добавил, что примерная длина обвалившихся участков – по 30 метров.
По его словам, в одном случае деньги будут выделены из резервного фонда парка, во втором – руководство парка рассчитывает на помощь Управления государственными дачами Абхазии.
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Причинами обвалов этих участков дороги, подчеркнул Багателия, стало изнашивание подпорных стен и то, что бетон с годами утратил свои свойства.
"Всем этим бетонным конструкциям не менее 80 лет. Цемент свои свойства уже утратил, арматуру в те годы не использовали. Эти подпорные стены разрушаются от любого толчка, камнепада, снежных лавин", – рассказал глава парка.
Багателия добавил, что похожий инцидент произошел в 2022 году на восьмом километре дороги к озеру Рица. Ремонт дороги тогда обошелся в девять миллионов рублей.
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