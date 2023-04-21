https://sputnik-abkhazia.ru/20230421/dve-podpornye-steny-obvalilis-v-ritsinskom-parke-s-nachala-goda-1045384665.html

Две подпорные стены обвалились в Рицинском парке с начала года

Две подпорные стены обвалились в Рицинском парке с начала года

Строительство двух новых подпорных стен на территории Рицинского нацпарка обойдется примерно в 17-18 миллионов рублей. 21.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-21T09:00+0300

2023-04-21T09:00+0300

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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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СУХУМ, 21 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Две подпорные стены обвалились в Рицинском парке с начала 2023 года, рассказал корреспонденту Sputnik директор парка Адамур Багателия."Мы сделали временный "кармашек", который позволяет объехать эти участки, но все равно это опасно. По нашим предварительным подсчетам, на устранение двух обвалов понадобится около 17-18 миллионов рублей. Это примерные цифры. Специалисты занимаются экспертизой и скоро узнают точную сумму", – отметил Багателия и добавил, что примерная длина обвалившихся участков – по 30 метров.По его словам, в одном случае деньги будут выделены из резервного фонда парка, во втором – руководство парка рассчитывает на помощь Управления государственными дачами Абхазии.Причинами обвалов этих участков дороги, подчеркнул Багателия, стало изнашивание подпорных стен и то, что бетон с годами утратил свои свойства."Всем этим бетонным конструкциям не менее 80 лет. Цемент свои свойства уже утратил, арматуру в те годы не использовали. Эти подпорные стены разрушаются от любого толчка, камнепада, снежных лавин", – рассказал глава парка.Багателия добавил, что похожий инцидент произошел в 2022 году на восьмом километре дороги к озеру Рица. Ремонт дороги тогда обошелся в девять миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230420/dvukhyarusnye-parkovki-mogut-postroit-v-ritsinskom-parke-1045383308.html

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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