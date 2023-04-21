https://sputnik-abkhazia.ru/20230421/etap-boevoy-strelby-proshel-na-ucheniyakh-minoborony-abkhazii-1045389836.html

Этап боевой стрельбы прошел на учениях Минобороны Абхазии

Этап боевой стрельбы прошел на учениях Минобороны Абхазии

В учениях принимают участие органы военного управления Вооруженных Сил, соединения и части резерва, формирования теробороны, комплектующие военные... 21.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-21T13:43+0300

2023-04-21T13:43+0300

2023-04-21T13:43+0300

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СУХУМ, 21 апр - Sputnik. На военных учениях Министерства обороны Абхазии прошел этап боевой стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В них приняли участие все подразделения, разведывательные и ударные беспилотники, силы артиллерии и авиации.Военнослужащие отработали навыки ведения боя из всех видов вооружения по условному противнику и продемонстрировали хорошую подготовку и высокий уровень слаженности действий подразделений.Боевая стрельба - завершающий этап боевого слаживания подразделений, командиров, штабов и личного состава. Выполнив задачи по боевой стрельбе, подразделения продолжают отрабатывать другие в рамках учений.Цель учений – боевое слаживание органов военного управления, повышение уровня полевой выучки личного состава, организация поставки личного состава и техники из запаса для выполнения задач по боевому предназначению.Мобилизационные учения начались в республике 20 апреля. Их цель – боевое слаживание органов военного управления, повышение уровня полевой выучки личного состава, организация поставки личного состава и техники из запаса для выполнения задач по боевому предназначению.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230420/mobilizatsionnye-ucheniya-rezervistov-nachalis-v-abkhazii-1045345811.html

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