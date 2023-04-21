https://sputnik-abkhazia.ru/20230421/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-22-i-23-aprelya-1045392096.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 22 и 23 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 22 и 23 апреля

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле пониженного давления. 21.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-21T16:34+0300

2023-04-21T16:34+0300

2023-04-21T17:15+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 21 апр – Sputnik. В выходные дни, 22 и 23 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Из-за перепада атмосферного давления в субботу временами возможен слабый дождь, гроза, туман. В воскресенье преимущественно без осадков.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии