https://sputnik-abkhazia.ru/20230421/rasprostranitelya-narkotikov-zaderzhali-v-sukhume-1045395519.html
Распространителя наркотиков задержали в Сухуме
Распространителя наркотиков задержали в Сухуме
У россиянина обнаружили 26 свертков с метадоном общим весом 16,5 грамма. 21.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-21T20:55+0300
2023-04-21T20:55+0300
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СУХУМ, 21 апр - Sputnik. В Сухуме задержали гражданина России, подозреваемого в незаконном приобретении, перевозке, хранении с целью сбыта, а равно сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщает МВД Абхазии. У 48-летнего Бориса Козиева обнаружили десять свертков с наркотическим веществом метадон, кошелек с банковскими картами, телефон, в котором хранились фотографии мест тайных закладок, а также пенсионное удостоверение сотрудника МВД России - подполковника Козиева.В месте временного проживания задержанного в абхазской столице сотрудники правоохранительных органов обнаружили 11 свертков с наркотиками, еще пять тайных закладок были обнаружены в районе кладбища на Маяке.Общий вес изъятого запрещенного вещества составил 16,5 грамма. Возбуждено уголовное дело, Козиев заключен под стражу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/boy-s-tenyu-narkotorgovlyu-nado-bit-seychas-i-tem-chto-est-1045245899.html
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абхазия, новости, наркотики, мвд абхазии
абхазия, новости, наркотики, мвд абхазии
Распространителя наркотиков задержали в Сухуме
У россиянина обнаружили 26 свертков с метадоном общим весом 16,5 грамма.
СУХУМ, 21 апр - Sputnik.
В Сухуме задержали гражданина России, подозреваемого в незаконном приобретении, перевозке, хранении с целью сбыта, а равно сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщает
МВД Абхазии.
У 48-летнего Бориса Козиева обнаружили десять свертков с наркотическим веществом метадон, кошелек с банковскими картами, телефон, в котором хранились фотографии мест тайных закладок, а также пенсионное удостоверение сотрудника МВД России - подполковника Козиева.
В месте временного проживания задержанного в абхазской столице сотрудники правоохранительных органов обнаружили 11 свертков с наркотиками, еще пять тайных закладок были обнаружены в районе кладбища на Маяке.
Общий вес изъятого запрещенного вещества составил 16,5 грамма. Возбуждено уголовное дело, Козиев заключен под стражу.