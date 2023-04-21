https://sputnik-abkhazia.ru/20230421/rasprostranitelya-narkotikov-zaderzhali-v-sukhume-1045395519.html

Распространителя наркотиков задержали в Сухуме

Распространителя наркотиков задержали в Сухуме

У россиянина обнаружили 26 свертков с метадоном общим весом 16,5 грамма. 21.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-21T20:55+0300

2023-04-21T20:55+0300

2023-04-21T20:55+0300

в абхазии

абхазия

новости

наркотики

мвд абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102951/73/1029517351_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_1c4ace8a542410a057886095644f22b6.jpg

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. В Сухуме задержали гражданина России, подозреваемого в незаконном приобретении, перевозке, хранении с целью сбыта, а равно сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщает МВД Абхазии. У 48-летнего Бориса Козиева обнаружили десять свертков с наркотическим веществом метадон, кошелек с банковскими картами, телефон, в котором хранились фотографии мест тайных закладок, а также пенсионное удостоверение сотрудника МВД России - подполковника Козиева.В месте временного проживания задержанного в абхазской столице сотрудники правоохранительных органов обнаружили 11 свертков с наркотиками, еще пять тайных закладок были обнаружены в районе кладбища на Маяке.Общий вес изъятого запрещенного вещества составил 16,5 грамма. Возбуждено уголовное дело, Козиев заключен под стражу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/boy-s-tenyu-narkotorgovlyu-nado-bit-seychas-i-tem-chto-est-1045245899.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, наркотики, мвд абхазии