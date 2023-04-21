https://sputnik-abkhazia.ru/20230421/sorok-apparatov-dlya-mayninga-izyali-v-abkhazii-za-nedelyu-1045395351.html
Сорок аппаратов для майнинга изъяли в Абхазии за неделю
Сорок аппаратов для майнинга изъяли в Абхазии за неделю
Всего с 5 февраля по 20 апреля сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями "Черноморэнерго" обследовали 832 объекта, выявили и изъяли... 21.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-21T20:20+0300
2023-04-21T20:20+0300
2023-04-21T20:20+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
новости
мвд абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/02/1044403691_0:203:2923:1847_1920x0_80_0_0_34f92058913214c8bb4de0fc4c206aa6.jpg
СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Сорок аппаратов для майнинга криптовалют были изъяты в Абхазии за неделю, сообщает пресс-служба МВД республики.37 действующих аппаратов были изъяты в городе Очамчыре, два - в Гагре, один - в Сухуме.Также были проведены рейдовые мероприятия в селах Речху, Гумрыш и Уакум Ткуарчалского района, Гумиста, Баслата, Яштуха, Эшера Сухумского района и Мачара и Мерхеул Гулрыпшского района - там действующих криптоферм не обнаружили. Оперативники также проверили частные дома в Сухуме, нарушений не выявили. 6 февраля 2023 года в республике был создан штаб по борьбе с майнингом, его возглавил премьер-министр Александр Анкваб. За этот период сотрудники Госстандарта, МВД и СГБ изъяли более 1600 единиц оборудования. Кроме того, совместно с сотрудниками "Черноморэнерго" идет работа по демонтажу незаконно установленных трансформаторов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/chuda-ne-byvaet-est-li-perspektivy-u-abkhazskoy-energetiki-1045238873.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/02/1044403691_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_77faa5fa66cb32770ebffed2b50e4871.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, мвд абхазии
абхазия, новости, мвд абхазии
Сорок аппаратов для майнинга изъяли в Абхазии за неделю
Всего с 5 февраля по 20 апреля сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями "Черноморэнерго" обследовали 832 объекта, выявили и изъяли 1629 майнера.
СУХУМ, 21 апр - Sputnik.
Сорок аппаратов для майнинга криптовалют были изъяты в Абхазии за неделю, сообщает
пресс-служба МВД республики.
37 действующих аппаратов были изъяты в городе Очамчыре, два - в Гагре, один - в Сухуме.
Также были проведены рейдовые мероприятия в селах Речху, Гумрыш и Уакум Ткуарчалского района, Гумиста, Баслата, Яштуха, Эшера Сухумского района и Мачара и Мерхеул Гулрыпшского района - там действующих криптоферм не обнаружили. Оперативники также проверили частные дома в Сухуме, нарушений не выявили.
6 февраля 2023 года в республике был создан штаб по борьбе с майнингом, его возглавил премьер-министр Александр Анкваб. За этот период сотрудники Госстандарта, МВД и СГБ изъяли более 1600 единиц оборудования. Кроме того, совместно с сотрудниками "Черноморэнерго" идет работа по демонтажу незаконно установленных трансформаторов.