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Ингур ГЭС. - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230421/sorok-apparatov-dlya-mayninga-izyali-v-abkhazii-za-nedelyu-1045395351.html
Сорок аппаратов для майнинга изъяли в Абхазии за неделю
Сорок аппаратов для майнинга изъяли в Абхазии за неделю
Всего с 5 февраля по 20 апреля сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями "Черноморэнерго" обследовали 832 объекта, выявили и изъяли... 21.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-21T20:20+0300
2023-04-21T20:20+0300
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СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Сорок аппаратов для майнинга криптовалют были изъяты в Абхазии за неделю, сообщает пресс-служба МВД республики.37 действующих аппаратов были изъяты в городе Очамчыре, два - в Гагре, один - в Сухуме.Также были проведены рейдовые мероприятия в селах Речху, Гумрыш и Уакум Ткуарчалского района, Гумиста, Баслата, Яштуха, Эшера Сухумского района и Мачара и Мерхеул Гулрыпшского района - там действующих криптоферм не обнаружили. Оперативники также проверили частные дома в Сухуме, нарушений не выявили. 6 февраля 2023 года в республике был создан штаб по борьбе с майнингом, его возглавил премьер-министр Александр Анкваб. За этот период сотрудники Госстандарта, МВД и СГБ изъяли более 1600 единиц оборудования. Кроме того, совместно с сотрудниками "Черноморэнерго" идет работа по демонтажу незаконно установленных трансформаторов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/chuda-ne-byvaet-est-li-perspektivy-u-abkhazskoy-energetiki-1045238873.html
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абхазия, новости, мвд абхазии
абхазия, новости, мвд абхазии

Сорок аппаратов для майнинга изъяли в Абхазии за неделю

20:20 21.04.2023
© Sputnik / Евгений КозыревСтойка с асиками на одной из майнинговых ферм в Иркутской области
Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм в Иркутской области - Sputnik Абхазия, 1920, 21.04.2023
© Sputnik / Евгений Козырев
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Всего с 5 февраля по 20 апреля сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями "Черноморэнерго" обследовали 832 объекта, выявили и изъяли 1629 майнера.
СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Сорок аппаратов для майнинга криптовалют были изъяты в Абхазии за неделю, сообщает пресс-служба МВД республики.
37 действующих аппаратов были изъяты в городе Очамчыре, два - в Гагре, один - в Сухуме.
Также были проведены рейдовые мероприятия в селах Речху, Гумрыш и Уакум Ткуарчалского района, Гумиста, Баслата, Яштуха, Эшера Сухумского района и Мачара и Мерхеул Гулрыпшского района - там действующих криптоферм не обнаружили. Оперативники также проверили частные дома в Сухуме, нарушений не выявили.
6 февраля 2023 года в республике был создан штаб по борьбе с майнингом, его возглавил премьер-министр Александр Анкваб. За этот период сотрудники Госстандарта, МВД и СГБ изъяли более 1600 единиц оборудования. Кроме того, совместно с сотрудниками "Черноморэнерго" идет работа по демонтажу незаконно установленных трансформаторов.
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