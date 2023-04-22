https://sputnik-abkhazia.ru/20230422/ekspert-perechislil-priznaki-vzloma-akkaunta-v-telegram-1045397432.html

Эксперт перечислил признаки взлома аккаунта в Telegram

Эксперт перечислил признаки взлома аккаунта в Telegram

Мошенники часто взламывают популярные мессенджеры, чтобы получить доступ к личным данным пользователей. 22.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-22T11:29+0300

2023-04-22T11:29+0300

2023-04-22T11:29+0300

telegram

в мире

гаджеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/07/1037463642_0:131:3133:1893_1920x0_80_0_0_40730030963339ca418834925721da2d.jpg

СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Есть несколько способов, которые помогут пользователю понять, что его аккаунт в мессенджере Telegram украден или взломан, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на инженера департамента информационной безопасности компании ИМБА ИТ Андрея Ефимова.Вторым признаком того, что аккаунтом пользуется кто-то чужой, могут стать сообщения. Если какое-то сообщение становится прочитанным или в чатах появляются сообщения, которые вы не писали, лучше перестраховаться и поменять пароль.Мошенники пользуются еще одним способом - присылают сообщение, в котором нужно ввести номер телефона, пароль и другую личную информацию. Отвечать на такие сообщения нельзя, вписывать свои паспортные данные - тем более. Еще один повод для беспокойства - если на телефон приходит код доступа к мессенджеру. Дело в том, что код приходит на все подключенные устройства, и если пользователь не запрашивал его специально, значит, его запросил кто-то другой.Первое, что нужно сделать для защиты аккаунта - это поменять пароль. Для укрепления защиты лучше включить двухфакторную аутентификацию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230409/drug-ili-vrag-tak-li-bezopasny-gadzhety-1045041351.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

telegram, в мире, гаджеты