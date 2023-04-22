https://sputnik-abkhazia.ru/20230422/ekspert-perechislil-priznaki-vzloma-akkaunta-v-telegram-1045397432.html
Эксперт перечислил признаки взлома аккаунта в Telegram
Эксперт перечислил признаки взлома аккаунта в Telegram
Мошенники часто взламывают популярные мессенджеры, чтобы получить доступ к личным данным пользователей. 22.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-22T11:29+0300
2023-04-22T11:29+0300
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СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Есть несколько способов, которые помогут пользователю понять, что его аккаунт в мессенджере Telegram украден или взломан, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на инженера департамента информационной безопасности компании ИМБА ИТ Андрея Ефимова.Вторым признаком того, что аккаунтом пользуется кто-то чужой, могут стать сообщения. Если какое-то сообщение становится прочитанным или в чатах появляются сообщения, которые вы не писали, лучше перестраховаться и поменять пароль.Мошенники пользуются еще одним способом - присылают сообщение, в котором нужно ввести номер телефона, пароль и другую личную информацию. Отвечать на такие сообщения нельзя, вписывать свои паспортные данные - тем более. Еще один повод для беспокойства - если на телефон приходит код доступа к мессенджеру. Дело в том, что код приходит на все подключенные устройства, и если пользователь не запрашивал его специально, значит, его запросил кто-то другой.Первое, что нужно сделать для защиты аккаунта - это поменять пароль. Для укрепления защиты лучше включить двухфакторную аутентификацию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230409/drug-ili-vrag-tak-li-bezopasny-gadzhety-1045041351.html
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telegram, в мире, гаджеты
telegram, в мире, гаджеты
Эксперт перечислил признаки взлома аккаунта в Telegram
Мошенники часто взламывают популярные мессенджеры, чтобы получить доступ к личным данным пользователей.
СУХУМ, 22 апр - Sputnik
. Есть несколько способов, которые помогут пользователю понять, что его аккаунт в мессенджере Telegram украден или взломан, сообщает агентство экономической информации "Прайм"
со ссылкой на инженера департамента информационной безопасности компании ИМБА ИТ Андрея Ефимова.
Первое, что должно насторожить пользователя - неизвестные активные сеансы. Мессенджер показывает, что аккаунт открыт на нескольких устройствах, для этого достаточно зайти в настройки. Подозрительные сеансы нужно сразу завершить.
Вторым признаком того, что аккаунтом пользуется кто-то чужой, могут стать сообщения. Если какое-то сообщение становится прочитанным или в чатах появляются сообщения, которые вы не писали, лучше перестраховаться и поменять пароль.
Мошенники пользуются еще одним способом - присылают сообщение, в котором нужно ввести номер телефона, пароль и другую личную информацию. Отвечать на такие сообщения нельзя, вписывать свои паспортные данные - тем более.
Еще один повод для беспокойства - если на телефон приходит код доступа к мессенджеру. Дело в том, что код приходит на все подключенные устройства, и если пользователь не запрашивал его специально, значит, его запросил кто-то другой.
Первое, что нужно сделать для защиты аккаунта - это поменять пароль. Для укрепления защиты лучше включить двухфакторную аутентификацию.