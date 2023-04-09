https://sputnik-abkhazia.ru/20230409/drug-ili-vrag-tak-li-bezopasny-gadzhety-1045041351.html

Друг или враг: так ли безопасны гаджеты

Друг или враг: так ли безопасны гаджеты

Как мы используем социальные сети и смартфоны? С одной стороны, от них много пользы: можно зарабатывать деньги через интернет, читать, использовать интересные... 09.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-09T20:26+0300

2023-04-09T20:26+0300

2023-04-09T20:31+0300

интервью

информационные технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102808/15/1028081519_0:163:3064:1887_1920x0_80_0_0_858d8bf4f4c311285095b8ee99ea96be.jpg

С другой стороны, если человек буквально живет в виртуальном мире, и у него сформировалась патологическая зависимость, это может стать большой проблемой для него и его окружения. О причинах и последствиях чрезмерного увлечения гаджетами в интервью Sputnik Абхазия рассказал аналитический психолог Сергей Князев.Алексей Шамба, SputnikИстоки в детстве– Сергей, в чем причины возникновения зависимости от гаджетов?– Я бы не называл влечение к гаджетам зависимостью, скорее, это зависимое поведение. Настоящая же зависимость формируется в случаях недостатка любви и внимания к человеку со стороны родителей в младенческом возрасте.– Неужели причины влечения к смартфонам и социальным сетям нужно искать в таком далеком прошлом?– Все очень просто — поскреби любую зависимость и увидишь ноги, торчащие из детства. Если это продолжается достаточно длительное время, у ребенка формируется дефицит чувств, которыми он в идеале должен быть напитан еще в грудном возрасте. Перекормить невозможно. Это все сказки из "лохматых годов" прошлого века, когда ребенка нужно было держать в ежовых рукавицах и по чайной ложечке в день отвешивать порцию любви, а то мало ли, избалуешь.Наоборот, ребенок должен напитаться, чтобы в последующем его жизнь не превратилась в гонку за одобрением и вниманием других людей. Так у человека формируется дефицит чувств, которые он в будет пытаться получить с помощью различных ухищрений. Это и есть проявление зависимости, но уже через поведение, отношения с людьми, веществами или, как в нашем случае, с гаджетами.– Получается, что человек пытается добрать то, что недополучил в раннем детстве, и поэтому виноваты родители?– Да. Только это внутренняя проблема, поэтому компенсировать ее извне невозможно. Такой человек буквально гонится за тем, что никогда не сможет получить. Речь не про то, что родители виноваты. Ни в коем случае. В конце концов, мы, родители, тоже люди. На нас лежит огромная ответственность за детей, работу, дом, хозяйство. И порой очень сложно уделять достаточно времени детям, а иногда это попросту невозможно. Поэтому ни в коем случае не стоит винить себя. Наоборот, поддержите себя в воспитании детей, ведь вам тоже сложно. Напитайте себя, и тогда вам будет проще дать детям необходимое. Зачастую даже 10 минут в день, наполненных чувствами, дадут ребенку гораздо больше, чем целый день нахождения рядом.Яркий суррогат– Как формируется зависимость в детском возрасте?– Смартфоны, планшеты и другие подобные игрушки, которыми изобилует рынок — это чертовски удобный способ занять ребенка. Все то же самое, что и с соской. Ребенок кричит? Срочно соску ему! И это вместо того, чтобы побыть с ним, успокоить, тем самым удовлетворяя его потребности не только, например, в голоде, но и тепле и любви матери.Когда ребенок становится постарше, родители заняты своими делами, отвлекаться не хочется, вот и дают в руки ребенку телефон. А там целый мир, яркий, красивый, в котором можно реализовать все свои фантазии. По статистике, примерно 90% взрослых используют различные гаджеты, чтобы занять ребенка в свободное время.Обратите внимание, речь опять идет про дефицит внимания со стороны родителей. Если дефицита не будет, если ребенок будет наполнен любовью и заботой, внимание к гаджетам будет не таким сильным. Это станет просто приятным времяпрепровождением.– Как влияет ли окружение?– Безусловно. Редко бывает, что ребенок не залипает в телефоне, когда все его друзья занимаются тем же. Что нормально в обществе, то нормально и для отдельного человека. По сути, это можно назвать настоящей эпидемией. Это уже вопрос к родителям, которые уделяют время ребенку по остаточному принципу. Большинство детей с детства живут в гаджетах.Доза дофамина– В чем, собственно, кайф от смартфонов и соцсетей?– Это дешевый и быстрый способ получить эмоциональную подпитку. Алкоголь, никотин, наркотики, азартные игры, шопоголизм, все это — быстрые и универсальные источники удовлетворения дефицита чувств и эмоций. Срабатывает очень простое правило – потребность должна удовлетворяться за очень короткое время. Нажал на кнопку - получил дозу дофамина плюс желаемое. Поэтому так популярны быстрые игры, это связано с коротким промежутком времени между вложением энергии и получением результата. Тренд на короткие ролики оттуда же.Появляется универсальный способ получить подтверждение собственной значимости в социальных сетях, узнать ненужную информацию о том, как размножаются кенгуру, разместить короткий текст в социальных сетях и получить внимание аудитории, получить порцию дофамина, отвлечься от дум, "убить" время, справиться со скукой, и так далее.Уход в виртуальную жизнь– Если на этом этапе не осознать серьезности ситуации, то к чему это может привести?– Гаджеты и социальные сети часто являются удобным способом уйти от реальности. Срабатывает все то же самое, что и с алкоголем, никотином и другими формами патологических зависимостей. Когда человек осознает, что в жизни что-то не складывается, когда он испытывает неприятные чувства, когда есть море важных дел, но нет мотивации ими заниматься, когда "затапливают" неприятные мысли, тогда на помощь приходят гаджеты, игры и социальные сети. Стоит только погрузиться туда, как постепенно становится легче. Можно выдохнуть. Со временем это становится универсальным способом ухода от проблем вместо их решения. Последствия далеко не самые приятные: отсутствие навыков жизни в реальном мире, снижение способности рассуждать логически, критически оценивать информацию, непредсказуемые эмоции, нетерпимость, агрессия; В большинстве случаев у людей отсутствует какое-либо хобби в жизни, что и приводит к фиксации на гаджетах и социальных сетях. Хобби в этом плане выполняют очень важную роль, не стоит их недооценивать. Именно они позволяют человеку понять то, что ему по душе в этом мире. Понять свои желания, увидеть сложности в планировании своего времени. По итогу, человеку сложно добиваться чего-либо в жизни: он теряет способностью полностью отдаваться делу, у него снижается работоспособность, появляется бессонница, рассеянность внимания. И это далеко не самый полный список.Группа риска– Зависит ли это от возраста или пола?– Да, подростки наиболее уязвимы. Причины просты: нестабильный гормональный фон, неуверенность в себе, сепарация (отделение - прим.) от родителей, недостаток общения, проблемы в учебе.Прекрасный пол менее подвержен подобными веяниям, чем мужчины. В подростковом возрасте у мальчиков зачастую повышен тестостерон, что приводит к рискованному поведению, агрессии, отсутствию эмпатии, и, конечно же, повышенному риску развития зависимостей. Кроме того, у мужчин происходят изменения функций мозга, в частности в области префронтальной коры, отвечающей за контроль импульсов. У прекрасного пола этого не наблюдается.Быстрые знания– Смартфоны часто используют в образовательных целях. Есть здесь какие-либо опасности?– Проблема в том, что с гаджетами ребенок привыкает получать быстрые результаты — набрал запрос, получил ответ. Думать не надо, развивать умственные способности тоже. Человек вырастает с идеей "получать результат быстро и без усилий". Что, в свою очередь, приводит к разочарованию во взрослой жизни, в которой результат — это плод систематических усилий. Можно провести аналогию с тренажерным залом — будешь ходить системно, получишь хороший результат, будешь ходить урывками, результат будет посредственный.Также быстрое получение ответов приводит к их быстрому забыванию. В итоге человек может получать пятерки за домашние работы, но экзамены покажут настоящую ценность таких знаний, точнее их отсутствие.Симптомы проблемы– Как понять, что у человека развивается серьезная зависимость от гаджетов и социальных сетей?– Таких критериев много, но наиболее очевидные следующие: сознательное использование смартфона в потенциально опасных ситуациях (например, во время вождения), отказ от семейных мероприятий в пользу использования смартфона, отрицательное влияние на успеваемость в школе и эмоциональное состояние, частая проверка телефона (возникает потребность проверять телефон каждые несколько минут), бессонница или нарушение сна, использование телефона для достижения ощущения удовлетворения или от грустного настроения, необходимость немедленно реагировать на сообщения и прочие уведомления, повышенная тревожность и раздражительность при невозможности пользоваться телефоном.Это никому не понравится– Как влияет зависимость от смартфонов на личные отношения?– Многие партнеры контролируют друг друга через телефон. Смотрят, подглядывают, с кем общается человек. Многие буквально заваливают партнера сообщениями: "Где ты?", "С кем ты?", "Что делаешь?". Естественно, что это негативно влияет на отношения. Человек чувствует, что его контролируют, и ему это не нравится. А это приводит к постоянным выяснениям отношений.Часто вместо близкого общения партнеры буквально живут в телефонах. Что, конечно же, отдаляет пару друг от друга. Человек может с вами общаться, а потом внезапно достать телефон, ответить кому-нибудь или сделать что-то другое. Это раздражает. Партнер вроде с вами, а вроде и нет. Также из-за этого понижается интерес к общению друг с другом. Результат предсказуем - отношения становятся более формальными и постепенно сходят на нет.Есть и еще один аспект. Из-за большого количества информации у человека формируется эмоциональная связь не с партнером, а со смартфоном. Буквально смещается фокус с субъекта на объект. Вторая половинка при этом получает очень четкий сигнал: "Есть что-то поважнее, чем ты". А кому это понравится?

https://sputnik-abkhazia.ru/20230128/dym-bez-ognya-tak-li-bezobidny-veypy-1043780516.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220905/telefony-v-shkolakh-abkhazii-kak-gadzhety-vliyayut-na-uchebnyy-protsess-1041324086.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211211/gadzhety-v-avto-chto-realno-pomogaet-a-chto--bespoleznaya-trata-deneg-1036686748.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

интервью, информационные технологии