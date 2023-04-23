https://sputnik-abkhazia.ru/20230423/karty-mir-uzhe-k-kontsu-goda-planiruyut-prinimat-na-kube--1045402299.html

Карты "Мир" уже к концу года планируют принимать на Кубе

Карты "Мир" уже к концу года планируют принимать на Кубе

Национальная платежная система Абхазии "АПРА" и российская платежная система "Мир" интегрированы. 23.04.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 апр - Sputnik. На Кубе рассчитывают, что в стране уже в этом году можно будет расплачиваться картами "Мир", заявил посол Кубы в России Хулио Гармендия Пенья.По его словам, процесс затянулся по техническим причинам. Платежная система "Мир" 14 марта объявила о начале работы на Кубе. В настоящий момент с помощью этих карт можно снимать наличные в банкоматах - работа над полной функциональностью системы продолжается.Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к подключению карт "Мир" также проявляют Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.Национальная платежная система Абхазии "АПРА" и российская платежная система "Мир" интегрированы. Таким образом, в любой точке, где обслуживается карта "Мир", автоматически будет обслуживаться и "АПРА".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230303/apra-razvitie-tekhnologiy-i-beskontaktnye-platezhi-dostizheniya-i-plany-natsbanka-abkhazii-1044429115.html

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