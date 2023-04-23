https://sputnik-abkhazia.ru/20230423/kulturnaya-afisha-abkhazii-spektakli-vystavka-i-kontserty-1045411259.html

Культурная афиша Абхазии: спектакли, выставка и концерты

Культурная афиша Абхазии: спектакли, выставка и концерты

Афиша культурных событий Абхазии на неделю - с 24 по 30 апреля. 23.04.2023, Sputnik Абхазия

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Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок и многого другого.Сария Кварацхелия, SputnikПредстоящая неделя богата на культурные события. В ЦВЗ Сухума продолжится выставка художника Заура Мукба. Она продлится до 29 апреля.В Абхазской Государственной филармонии 24 апреля в 19:00 пройдет концерт "Apsny-star." А уже 30 апреля в 11:00 - кастинг второго сезона Apsny-Star.А 29 апреля в 19:00 в Абхазском театре покажут другую премьеру - "Ловеласа". Спектакль основан на произведении "Бедные люди" Федора Достоевского. Это история любви Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой. Роль главного героя исполняет Заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа, главной героини – приглашенная актриса Амра Начкебия.В РУСДРАМе на предстоящей неделе покажут три спектакля из репертуара.25 апреля в 19:00 - "Кровавая свадьба" режиссера Марии Романовой. Спектакль по пьесе испанского драматурга Федерико Гарсии Лорки рассказывает о запретной любви, страсти и кровной мести.27 апреля в 19:00 - "Клинический случай" режиссера-постановщика Сергея Ефремова. Это спектакль со стремительно развивающимся действием, массой комичных ситуаций и хитросплетением сюжетных линий.29 и 30 апреля в 19:00 - "Все мои сыновья", историю о любви, предательстве и прощении по одноименной пьесе Артура Миллера.В районах Абхазии также намечаются культурные события. Так в Очамчырской школе-интернат 26 апреля в 14:00 состоится концерт вокально-инструментального ансамбля "Гунда".А 27 апреля в 17:00 в Галском доме культуры пройдет концерт Государственной хоровой капеллы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230423/v-poiskakh-obraza-kak-prokhodit-repetitsiya-uchastnikov-proekta-apsny-star-1045407830.html

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